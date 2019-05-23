逛基隆廟口遭惡狼撩裙襲臀　女驚喊：有人摸我屁股...變態！

▲ 逛基隆廟口遭惡狼撩裙襲臀，女子驚聲大喊「有人摸我屁...變態！」。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

37歲王姓男子曾因性騷擾被判刑，卻沒悔過之心，2019年2月初在基隆廟口，見一名身姿曼妙穿著短裙的女子，走在人群中，王男竟起了色心，將手伸進裙內摸臀，女子驚嚇大喊，「有人摸我屁股，變態！」王男嚇逃拔腿逃跑，同行友人追上，抓住王男，並報警處理。基隆地檢署近日偵結，認定王男涉案性騷擾防治法，將他起訴。

女子向檢警表示，事發當天與姊姊其友人，到基隆廟口夜市遊玩逛街時，突然感覺有人摸她的屁股，回頭一看，竟見王男將手伸進自己裙子內，嚇得驚聲尖叫大喊「變態」，此時王男拔腿逃跑，友人追了上去，抓到王男並報警處理。

警方到場時，將王男帶回派出所，並調閱監視器畫面發現，王男與女子擦身而過時，突然回頭折返，一路尾隨，看女子低身看物品時，隨後見女子驚嚇大喊模樣。

王男則向檢警否認犯行，堅稱自己是無辜的，他並沒有將手伸進她的裙底摸臀。

檢察官調查認為，監視器畫面顯示，女子目擊王男襲臀，被發現後逃跑，疑似有伸手的動作，依法將他起訴。

據了解，王男於2013年曾因犯案被判刑，5月徒刑，易科15萬元罰金，他專鎖定「長腿妹」，尾隨趁機碰肩膀，偷摸女子大腿內側，當時至少有3女受害。這次卻又鎖定短裙辣妹下手，且直接襲臀，手法更加惡劣。