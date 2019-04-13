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大西洋飲料總經理孫幼英「涉違反證交法」　法院裁定羈押禁見

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社會中心／綜合報導

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司總經理孫幼英涉嫌觸犯證券交易法特別背信罪等，昨日新北地檢署聲請羈押禁見，法院於今天凌晨3點表示，孫幼英經法院裁定羈押，並禁止接見通信處分。另外，董事長江國貴等4人則是在前一日皆已交保。

大西洋飲料公司在8日遭證交所停牌，檢調則在11日前往調查是否涉有掏空等情事，檢方複訊後，認為公司實際負責人孫幼英涉嫌違反證券交易法特別背信，並還有逃亡及串證之虞，於12日凌晨2點多向法院聲請將孫幼英聲押禁見。新北地方法院昨晚舉行羈押庭審理，今天凌晨一度休庭，最後裁定羈押孫幼英。

▲▼20190411大飲公司涉掏空,檢調約談董座等12人,總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

▲大西洋飲料公司實際負責人、總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

除孫幼英外，獨立董事蘇芸樂11日接受複訊之後，先是以3萬5000元交保，董事長江國貴則在12日以15萬元交保，林偉強等3名獨董分別以10萬元、40萬元以及25萬元交保。

大西洋飲料公司2018年度財報難產，於8日遭到證交所停牌，金管會更發函要求在20日內重新申報並公告。其實大西洋飲料公司曾發布重大訊息公告，解任原有資誠聯合會計師事務所的簽證；公司方表示，於資誠查核期間已盡力提供相關資料，但資誠出具無法表示意見後，近10多天對後續財務報表處理事宜，未有聞問，決定另外委任新任會計師事務所，待確定後將公告。

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關鍵字：大西洋飲料,蘋果西打,孫幼英

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