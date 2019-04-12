新娘用「IKEA購物袋」神破解穿婚紗上廁所　網讚爆：超級實用

▲婚紗裙擺又長又澎，讓不少新娘困擾穿上後到底該怎麼上廁所。（圖／翻攝自Facebook／DJ Sweeby）



國際中心／綜合報導

不少新娘都有著穿婚紗要怎麼上廁所的困擾！國外一位網友就在臉書分享了自己的「神奇小撇步」，只要花幾分鐘改造IKEA購物袋，就能完美破解穿婚紗後如廁的問題，讓不少網友讚爆，紛紛直呼「真的太實用了！」

據Metro報導，英國北約克郡（North Yorkshire）一位名為緹娜（Tina）的新娘在Facebook上表示，自己一直為結婚當天需要穿著白色婚紗上廁所感到傷腦筋，因為婚紗裙擺又長又澎，一不小心就會沾到異物，但也不想在婚禮當天請一個助手幫忙打理一切。

然而，緹娜突發奇想，決定改造IKEA購物袋，她得意寫道，「這個小幫手只需要約0.8歐元（約新台幣28元），我是在婚禮前一天製作的，只花了我3分鐘！」

▲每個人的體型不同，底部的洞可以依著自己的臀圍來剪裁。（圖／翻攝自Facebook／DJ Sweeby）



緹娜首先先將IKEA購物袋折疊起來，之後在底部邊緣剪出一個大洞，由於每個人體型不同，可以依照自己的臀圍「量身訂做」，剪完後直接把腳踏進袋子底部的大洞中，接著再將購物袋的2個提手背在肩膀上，如此一來，婚紗的裙襬會完全被購物袋所包覆，新娘就可以輕易地脫去內褲上廁所了。她最後更讚嘆道，「這經典、堅固的IKEA購物袋是我的救命恩人！」

緹娜的婚攝事後將這個「秘密武器」的照片上傳至網路後，引起網友熱烈討論，也紛紛讚爆「緹娜根本是天才」，不少網友留言表示，「這真的超級實用阿」、「很方便，完全不用再怕把婚紗弄髒了」、「每個新娘真的都需要一個IKEA購物袋！」、「 IKEA 總是不會讓我失望」、「早知道那時就不要花錢請助手了...」。