議員問曾撕毀身分證　柯文哲：醫師和市長的邏輯不一樣

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲為2020總統熱門人選，但迄今仍不願表態是否要參選。11日在議會備詢時，有國民黨議員指柯過去參加獨派活動時現場撕毀中華民國身分證，質疑柯看不起中華民國，何以還要選中華民國的總統？柯文哲答覆時說，每個時代有每個時代的想法，「我現在是這樣，作為台大醫生的柯文哲跟作為台北市長的柯文哲邏輯不一樣。」

柯文哲在2013年時曾出席「908台灣國」聯盟所發起的「511新國名運動大會」，當時公開表態支持該聯盟提議的「台灣共和國」新國名，並當場撕毀中華民國身分證，宣誓台獨主張。國民黨議員羅智強質詢時問到，為什麼要在台灣國的活動撕毀中華民國身分證？柯說，「道具麻。」

羅智強接著問柯文哲，是看不起中華民國？還是看不起中華民國旗？看還是不起中華民國4個字？或是看不起柯文哲3個字？對此，柯文哲僅說，「都可以」，引來羅不滿表示，「都看不起？謝謝你喔，看不起沒關係，討厭中華民國沒關係，言論自由我尊重你。」

接著質詢的秦慧珠問柯文哲，剛剛是不是說看不起中華民國？柯文哲解釋道，「不是啦，我跟你講，唉，每個時代有每個時代的想法，我現在是這樣，作為台大醫生的柯文哲跟作為台北市長的柯文哲邏輯不一樣。」

但秦慧珠不滿反問，剛剛回答看不起中華民國、看不起中華民國身分證，那為什麼還要選中華民國總統？柯文哲說，「我有說我要選嗎？還沒吧，為什麼每天大家都在逼我這問題？」