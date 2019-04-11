影／彰化捕獲野生素顏「最美魚販」　阿澎：要告前經紀人

記者唐詠絮／彰化報導

被譽為「最美魚販」的正妹網紅劉芃芃（阿澎）爆紅後，近來負面消息不斷，包括「曾在新加坡花場陪酒」、「和小開過夜」、「廟會清涼熱舞影片流出」等傳聞，在臉書貼出聲明全是經紀人利用媒體做出的不實報導，阿澎說「人在做天在看」將會提告，她11日回到社頭魚攤也對此事作出最新回應。

▲阿澎回到彰化社頭幫忙賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

▲阿澎在臉書貼出要告經紀人。（圖／翻攝自臉書心-阿澎正傳）

阿澎因為父母親近日出國，再加上大甲媽祖遶境回鑾，會在北斗奠安宮進駐停轎，也在臉書預告，這3天將手上行程排開，回到彰化老家魚攤幫忙二姐，還要跟家人去拜媽祖求平安。

▲阿澎回到彰化社頭幫忙二姊賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

素顏出現的阿澎，神情似乎沒有受到這些傳聞的打擊，努力地殺魚賣魚，但人已經瘦了一大圈，她笑著說，感謝這一路走來遇到許多貴人的支持與扶持，但這些抹黑、不實指控對她個人及家人造成傷害，還好有家人、友人及網友粉絲的力挺，讓她挺過陰霾。

▲阿澎回到彰化社頭幫忙賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎的大姊跟二姊一大早都到魚攤幫忙賣魚，對於阿澎受到委屈，直說「真的不應該」，阿澎的大姊說，本想叫他乾脆不要做了，但想到阿澎的夢想，就只能全力支持；阿澎二姐說，「怎麼可以對女生做這樣的事，要有良心阿」。

▲阿澎回到彰化社頭幫忙賣魚，人消瘦了不少。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎說，她與經紀人目前已經解約，目前所有的演藝工作都自己接手，雖然有接到許多其他演藝圈好友的詢問要不要簽經紀約，目前也正在找「好」經紀人，但相信所有的不順一定會過去，未來仍會努力朝著夢想前進。

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