全球第一隻「人工授精」美洲虎寶寶　出生2天就被親媽吃掉！

▲全球首隻由人工授精培育的美洲虎寶寶出生僅2天就被吃掉。（圖／翻攝自matac iliar官網）

國際中心／綜合外電報導

巴西東南部容迪亞伊的環境組織「Mata Ciliar」日前成功培育出史上第一隻人工授精的美洲虎寶寶，沒想到近日卻傳出，這隻美洲虎寶寶在出生2天後就意外被媽媽吃掉。對此，參與培育的科學家表示，雖然美洲虎寶寶意外被母親吃掉，但其實這樣的情況在肉食性動物中很常見，且小美洲虎出生時非常健康，因此這仍然是人工繁殖技術的一大突破。

根據《每日郵報》報導，現年5歲的比安卡（Bianca）日前成功受孕，並在104天後的2月16日順利誕下一隻小美洲虎。科學家表示，這隻史上第一隻由人工授精所繁殖的美洲虎寶寶出生時「健康有活力」，比安卡也在第一天展現出「優秀的母性關懷」，可以說是非常成功。

不幸的是，就在2日後，這隻美洲虎寶寶卻突然從監視器中消失，疑似被媽媽「吃下肚」。Mata Ciliar的發言人透露，雖然不能確定原因，但從小美洲虎的屍體徹底消失這點看來，有很大的可能就是被同在籠裡的媽媽給吃掉。他也提到，研究團隊甚至不能替小美洲虎驗屍，因為「屍體已經被吃掉了」。

科學團隊表示，事實上這樣的情況在弱肉強食的自然世界是非常正常的，且比安卡也是第一次當母親，雖然發生小美洲虎被吃掉的悲劇，但這並不代表研究成果的失敗，小美洲虎的出生，對於瀕危野生動物培育仍然立下了一個里程碑。

比安卡因為健康狀況、年齡、繁殖能力以及「良好的行為能力」，與其他4隻美洲虎共同被科學團隊選中參與該培育計畫。科學家表示，在過去幾年裡，團隊曾多次測試對母美洲虎進行人工授精，但卻一直沒有成功，直到2018年11月比安卡才成功受孕，