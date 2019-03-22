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澳洲海灘見「船隻遺骸」　原來是翻車魚屍體

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▲格則拉（Linette Grzelak）拍下與翻車魚屍體合照，並發至臉書，表示從未看過這樣的魚，直到上網查才確認是翻車魚。（圖／翻攝自National Parks South Australia FB）

▲格則拉（Linette Grzelak）拍下與翻車魚屍體合照，並發至臉書，表示從未看過這樣的魚，直到上網查才確認。（圖／翻攝自National Parks South Australia FB）

國際中心／綜合報導

在澳洲南部庫龍國家公園（Coorong National Park）的沿岸，有一對夫婦發現一隻「翻車魚」（Mola mola）的屍體被沖上岸，由於此魚身體非常龐大，加上沒有看過真正的翻車魚，一開始以為是失事的船隻殘骸。

《澳洲新聞網》報導，女子格則拉（Linette Grzelak）拍下與翻車魚屍體合照，並發至臉書，表示從未看過這樣的魚，直到上網查才確認是翻車魚。她與她的伴侶瓊斯（Steven Jones）從事捕魚多年，剛發現這隻魚時以為是船隻的殘骸。

南澳州立博物館（South Australian Museum）的魚類收藏品經理福斯特(Ralph Foster)表示，翻車魚極少在這個地區出現，該魚長1.8公尺，屬於中小型，而大型翻車魚相當於一輛汽車的重量，甚至可以讓一艘船翻覆。

南澳州立博物館還表示，不清楚這隻翻車魚的死因，魚身上並沒有任何明顯的外傷。翻車魚是全世界最重的硬骨魚類，又名太陽魚，因為牠們會浮上水面，側躺着曬太陽取暖。雖然不會主動攻擊人類，但若與船隻相撞也可能撞翻船隻。

 

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關鍵字：翻車魚,船隻遺骸,南澳洲,硬骨魚類

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