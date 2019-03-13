黑道覬覦2億商機「樓梯埋伏回收廠少東砍5刀」　濱江街爆亂鬥

▲蔡姓少東在住家樓梯間遭到攻擊，身中5刀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2月下旬，一名汽機車回收廠蔡姓少東在住家樓梯間遭黑衣人砍殺，他向本刊驚爆，黑衣人的目的是覬覦回收車外銷非洲1年2億元的龐大收入，事實上自去年10月起，蔡家及公司即多次遭人騷擾，還曾有人闖入貨櫃場搶貨，蔡姓少東希望警方能迅速偵辦，將這些惡霸一網打盡。

由於需求量大，即便蔡姓少東剛出院，手上還綁著固定束帶，仍有非洲貿易商趕來向他訂貨。正因為外銷非洲回收車的利潤好到令人眼紅，蔡姓少東一家人和工廠都被有心人士盯上，想要搶奪蔡家打下的江山。

蔡姓少東在被攻擊之前就已有徵兆，他說：「自去年10月18日開始就騷擾不斷，曾有2、30個黑衣人開車衝撞我們的機車，接著並排車輛對公司叫囂，更離譜的是他們還衝進我的辦公室搶電腦！」

砍殺蔡姓少東的2名歹徒離開現場後搭計程車逃逸無蹤，檢警將近1個月追緝，至今仍未落網，案情膠著讓蔡姓少東大嘆「有家歸不得」，他連醫院也不敢多待，只好四處找飯店短居，過一陣子就趕緊搬家。

一個汽機車資源回收場的外銷利潤，引起台北濱江街惡勢力暴力搶奪、甚至喋血凶殺，但是凶嫌及主謀至今仍逍遙法外，內湖分局已承諾將會迅速破案，還給民眾一個安全生活的空間。



更多鏡週刊報導

【機車鍊金引殺機2】囂張黑衣人開貨櫃車搶劫 遇天敵才擺手

【機車鍊金引殺機3】殺手住家伏擊 悍正妹血泊中退敵救兄

【機車鍊金引殺機4】非洲黑夥伴一口京片子 引擎機車一買就是幾貨櫃