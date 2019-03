公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

▲求婚影片被po上網後,兩人隨即被警方逮補。(圖/翻攝自@Hassanvand)



國際中心/綜合報導

伊朗一名男子日前為了娶回美嬌娘,特地策畫了一場大型驚喜,在購物中心內以玫瑰花排成紅色愛心向女友求婚,並在眾人的見證與祝福下求婚成功,只是沒想到兩人求婚的影片被po上網後,男女主角竟因「違反伊斯蘭教義」遭警方逮捕,讓各國網友驚呼,「實在是太荒謬了!」

根據BBC報導,這對情侶檔日前到伊朗北方的阿拉克(Arak)一間購物中心購物,然而事實上男方早已偷偷安排好一連串的驚喜,男子先是找人在地上用紅色玫瑰花瓣排成大大的愛心,再以大量的紅白氣球點綴,最後則在眾目睽睽下向心愛的女友求婚。

從影片中可以看見,身穿一襲白色洋裝的女友當下感動的忍不住落淚,並馬上答應男友的求婚,最後兩人在眾人的歡呼下相擁而泣。浪漫的求婚驚喜全都被一旁的民眾錄下,正當這段感人的影片上傳至網路上,獲得許多網友稱讚時,卻傳出,有網友認為兩人在公共場合「公開表達男女間情感」,甚至當眾擁抱,有違伊斯蘭教義,因此報警處理,而警方竟真的將兩人逮捕。

伊朗馬卡茲省警方表示,警局接獲民眾報案表示,這對情侶「受墮落的西方文化影響,侮辱公共道德」,因此將兩人拘留,不過兩人目前已經獲釋。整起事件在網路持續發酵,也有兩派網友互相嗆聲。

Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte