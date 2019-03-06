加速台灣邊緣化！　RCEP部長會議預計「11月達成共識」

▲李克強2018年11月出席第2次RCEP部長會議。（圖／翻攝中國政府網）



國際中心／綜合報導

「東協10+6」於2日在柬埔寨暹粒舉行《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的第7次部長會議，聯合聲明中指出，最快會在11月的領導人峰會上達成協議，到時候中、日、韓都會加入東協的區域經濟整合，這也代表台灣將會徹底被「邊緣化」。

RCEP的會員目前有東協10國，再加上中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及印度，共16國，是規模最大的自由貿易協定，涵蓋了大約35億的人口，幾乎是全球的一半，貿易額及國內生產總值（GDP）佔全世界3分之1，經濟影響力非常巨大。台灣受到政治因素影響，加入RCEP的機率微乎其微，如今談判出現重大進展，又更加深了台灣在亞太地區被邊緣化的危機。

2日的會議中提到，16國會「共同盡最大努力在今年內完成目標」，將在8月於北京進行第8次的部長會議，至今已在經濟技術合作、中小企業等6個領域達成協議，還有服務貿易、智慧財產權、工業產品關稅等12個領域仍需討論。

此外，台灣目前正在努力爭取加入由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。經濟部表示，CPTPP的11個成員國均是重要的貿易夥伴，不過，我國在2018年公投反對日本核災食品進口，引起日本多次表達不滿，甚至放話說台灣無法加入，外交部則希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP一事可以「脫鉤處理」。

日本事後態度軟化並回應，歡迎符合自由開放的國際貿易規範國加入，當然也包括台灣，但CPTPP採共識決，台灣應該多與其他CPTPP會員國進行協商，以爭取各國支持。

▲日本1月19日在東京舉行首次CPTPP部長級會議。（圖／達志影像／美聯社）



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