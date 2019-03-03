　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

撿到豬肉回家吃…竟是「碎屍女大生」2000肉片　小腸整齊折疊！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南京大學碎屍案死者刁愛青。（圖／翻攝微博）

▲南京大學碎屍案死者刁愛青生前的生活照。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

南京市23年前曾發生一起驚天動地的殺人案件，一名就讀大學一年級的19歲女子晚上外出後失蹤，被發現時已經遭人殺害肢解，屍體甚至被仔細切成2000多片肉片燙熟，手法凶殘前所未見。直到現在，這起震驚大陸社會的「南京碎屍案」仍懸而未解，近日再度在網路上引起討論。

事件發生在23年前，死者刁愛青當時年僅19歲，是南京大學成人教育學院信息管理系現代秘書與微機應用專業成人教育脫產班專科一年級學生，被安排住在鼓樓校區南園四舍宿舍。據刁愛青好友回憶，刁女中等身材、長相普通，留著短髮，說話嗓音稍啞，語速偏快，寫字時筆跡娟秀。

1996年1月10日，有宿舍同學違規使用電器，擔任宿舍長的刁愛青也連坐受罰。當天晚餐過後，刁愛青心情不佳外出散心，從此就再也沒回到宿舍。刁女最後一次被目擊的地點為南京市青島路，死者當時身穿一件紅色外套。

直到9天後，也就是1996年1月19日，一名擔任清潔工作的婦女在南京新街口附近的華僑路撿到一個手提包，裡面約有500片已經煮熟的肉片。該婦女原本以為撿到豬肉片，打算帶回家食用，沒想到清洗時發現竟有3根手指混在其中，嚇得她立刻報案。

調查人員獲報隨即展開調查，之後又陸續發現包裹屍塊的手提包和床單。據悉，刁愛青的遺體被發現時已遭人精密肢解，屍體甚至還被仔細切成2000多片煮熟，整齊擺放在容器中，就連內臟也被仔細分割後煮熟，腸子還整齊的疊放在一起，顯示凶手刀工精心、心思縝密且個性凶殘。

案發後，南京警方高度重視，立刻組織了專案小組進駐南京大學，直到3個月後才逐漸撤離，附近幾乎所有居民都受到盤查，但仍無法鎖定凶手身份。一名曾參與調查的警官回憶，受限於當時監控攝影機極少，DNA技術也尚未成熟，警方只能以人海戰術發動地毯式調查，針對所有在棄屍地點附近出沒過的人排查。

南京警方依據碎屍手法推斷，一度認定凶手職業為屠夫或醫師，並對附近符合此職業特徵的人士進行大規模調查，但都一無所獲。警方之後又彙整了各種情況，擴大目標群眾；依據警方當時劃定的嫌疑人特徵，犯人可能是一名中青年男性、身體強壯，單獨居住，擁有爐子、刀具等物品，而且可能感情生活受過挫折，有精神病或偏執傾向。然而，20多年過去，目前凶手仍逍遙法外，據悉該案件已經移交南京市公安局，由專職部門負責繼續調查。

2016年1月19日，網路傳言這天是南京大學碎屍案20年追訴期的最後一天，不過當天下午大陸公安部刑偵局就在微博上闢謠，澄清這起案件將會永遠追查到底。

▼案件發生至今23年仍尚未偵破。（圖／取自網路）

▲▼1996年南京大學女學生碎屍案。（圖／取自網路）

ET快訊
大叔Costco想「搭便車」結帳！高雄妹點頭…結局暖爆網：好
天母7旬珠寶婦「破頭」陳屍家中！女兒偵訊：有陌生人

關鍵字：南京碎屍案,刁愛青

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

撿到豬肉回家吃…竟是「碎屍女大生」2000肉片　小腸整齊折疊！

溪頭飯店驚見「古紅衣女」！翹腳坐藏衣櫃緩轉身…竟有人也碰過

「花蓮五子命案」現場還原！眼皮跟著膠帶撕下來…殯葬業者：幫祂洗穿皮膚一直掉

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

撿到豬肉回家吃…竟是「碎屍女大生」2000肉片　小腸整齊折疊！

溪頭飯店驚見「古紅衣女」！翹腳坐藏衣櫃緩轉身…竟有人也碰過

「花蓮五子命案」現場還原！眼皮跟著膠帶撕下來…殯葬業者：幫祂洗穿皮膚一直掉

JHBL／永仁指揮官傅韻臻凝聚全隊　拚「四連霸」結束國中生涯

德國公開賽／周天成三局不敵西本拳太　四強止步無緣三連霸

撿到豬肉回家吃…竟是「碎屍女大生」2000肉片　小腸整齊折疊！

大專足聯／唯一女教頭陳香吟3校兼任　跨越性別隔閡沒有天花板

柯文哲要空姐Leave me alone　高嘉瑜記錯改口：keep away from me

大專足聯／洋將暴怒球轟對手板凳席　淡大遭銘傳1比6血洗

企排挑戰賽／聯賽、培訓都首次　劉佳昌期待外籍教練不同打法

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷冤情　意外引發「英文程度」大戰

連續假期防堵暴力犯罪　信義分局55警夜店擴大臨檢

斯容感冒飆高音「內～」挽救聲音：一分鐘內讓聲帶閉合

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

新奇熱門新聞

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原..

屁孩「95加30塊」！霸氣被虧..

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃..

溪頭飯店驚見紅衣女　翹腳坐藏衣..

撿到免費豬肉　竟是碎屍女大生肉..

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

神級男友4年崩壞！女友PO對比..

男女咖啡店做愛　店員欣賞直播

壞女孩誘惑處男　竟使出霸氣一招

G奶牙醫超會吹簫　騎乘位猛到不..

女孩被破處上癮　發現自己是公車

超猛拔粉刺影　網友：史上最療癒

更多熱門

相關新聞

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

凶殺血案在現今社會層出不窮，但如此凶殘的犯案手法幾乎可說是前無古人、後無來者。1996年1月，江蘇省南京市南京大學發生血案，年僅19歲的農村少女在遭人殺害後，屍體、內臟皆被以水「燙熟」，還被仔細、整齊地切成了2000多片肉片，然而犯下這起震驚當時大陸社會「南京碎屍案」的凶手，至今仍然還是一個謎，儘管23年過去，案件仍然未破。

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

23歲女器官失蹤！脫褲炸出「帶血蘋果」

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

「萬年單身女」的25種面相！

館長、孫安佐終於見面了！

梗埋好深！《艾蜜麗》結局評價一面倒

強尼戴普提告安柏赫德！求償15億

孫安佐還原美國事件「被衝康」

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

天母7旬珠寶婦亡！女兒：有陌生人

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面