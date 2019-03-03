撿到豬肉回家吃…竟是「碎屍女大生」2000肉片　小腸整齊折疊！

▲南京大學碎屍案死者刁愛青生前的生活照。（圖／翻攝微博）



大陸中心／綜合報導

南京市23年前曾發生一起驚天動地的殺人案件，一名就讀大學一年級的19歲女子晚上外出後失蹤，被發現時已經遭人殺害肢解，屍體甚至被仔細切成2000多片肉片燙熟，手法凶殘前所未見。直到現在，這起震驚大陸社會的「南京碎屍案」仍懸而未解，近日再度在網路上引起討論。

事件發生在23年前，死者刁愛青當時年僅19歲，是南京大學成人教育學院信息管理系現代秘書與微機應用專業成人教育脫產班專科一年級學生，被安排住在鼓樓校區南園四舍宿舍。據刁愛青好友回憶，刁女中等身材、長相普通，留著短髮，說話嗓音稍啞，語速偏快，寫字時筆跡娟秀。

1996年1月10日，有宿舍同學違規使用電器，擔任宿舍長的刁愛青也連坐受罰。當天晚餐過後，刁愛青心情不佳外出散心，從此就再也沒回到宿舍。刁女最後一次被目擊的地點為南京市青島路，死者當時身穿一件紅色外套。

直到9天後，也就是1996年1月19日，一名擔任清潔工作的婦女在南京新街口附近的華僑路撿到一個手提包，裡面約有500片已經煮熟的肉片。該婦女原本以為撿到豬肉片，打算帶回家食用，沒想到清洗時發現竟有3根手指混在其中，嚇得她立刻報案。

調查人員獲報隨即展開調查，之後又陸續發現包裹屍塊的手提包和床單。據悉，刁愛青的遺體被發現時已遭人精密肢解，屍體甚至還被仔細切成2000多片煮熟，整齊擺放在容器中，就連內臟也被仔細分割後煮熟，腸子還整齊的疊放在一起，顯示凶手刀工精心、心思縝密且個性凶殘。

案發後，南京警方高度重視，立刻組織了專案小組進駐南京大學，直到3個月後才逐漸撤離，附近幾乎所有居民都受到盤查，但仍無法鎖定凶手身份。一名曾參與調查的警官回憶，受限於當時監控攝影機極少，DNA技術也尚未成熟，警方只能以人海戰術發動地毯式調查，針對所有在棄屍地點附近出沒過的人排查。

南京警方依據碎屍手法推斷，一度認定凶手職業為屠夫或醫師，並對附近符合此職業特徵的人士進行大規模調查，但都一無所獲。警方之後又彙整了各種情況，擴大目標群眾；依據警方當時劃定的嫌疑人特徵，犯人可能是一名中青年男性、身體強壯，單獨居住，擁有爐子、刀具等物品，而且可能感情生活受過挫折，有精神病或偏執傾向。然而，20多年過去，目前凶手仍逍遙法外，據悉該案件已經移交南京市公安局，由專職部門負責繼續調查。

2016年1月19日，網路傳言這天是南京大學碎屍案20年追訴期的最後一天，不過當天下午大陸公安部刑偵局就在微博上闢謠，澄清這起案件將會永遠追查到底。

▼案件發生至今23年仍尚未偵破。（圖／取自網路）

