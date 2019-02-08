以為撿到免費豬肉！女大生遭殺「燙熟切成2000片」　血腥謎團23年無解

▲南京大學碎屍案死者刁愛青。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

凶殺血案在現今社會層出不窮，但如此凶殘的犯案手法幾乎可說是前無古人、後無來者。1996年1月，江蘇省南京市南京大學發生血案，年僅19歲的農村少女在遭人殺害後，屍體、內臟皆被以水「燙熟」，還被仔細、整齊地切成了2000多片肉片，然而犯下這起震驚當時大陸社會「南京碎屍案」的凶手，至今仍然還是一個謎，儘管23年過去，案件仍然未破。

1996年，來自純樸農村的19歲少女刁愛青考上了南京大學，就讀「信息管理系現帶秘書與微機應用專業成人教育脫產班專科」，平時在鼓樓校區上課、生活，宿舍也被分配到鼓樓校區南園四舍；只是單純的刁愛青怎麼也想不到，她才剛赴南京百日，花樣年華的人生就此匆匆畫下句點。

1月10時的晚間，因宿舍的女同學違反學校規定使用電器，身為舍長的刁愛青遭到牽連，連帶受到責難、處罰，心情不佳的她，賭氣不回房，趁夜到外散心，但這一去就此音訊全無，再有她的消息已是在9天後。1月19日，一名清潔婦在南京新街口附近的華僑路上撿到一個手提包，好奇打開查看，赫見包內整齊擺放了500多片煮熟的肉片，當下還以為是豬肉，便將包包拿了回家，不料在清洗肉片時，赫然發現竟有3根手指夾雜在內，嚇得急忙報案。

當地警方獲報後展開追查，還在另外兩處發現了分別被裝在手提包與床單中的肉片，經計算死者一共被切成了2000多片，經法醫驗屍、警方追查後，確認死者就是失蹤9天的刁愛青。一名參與調查的警官指出，每塊肉片都被切得相當整齊，而且還被熱水燙熟，不只如此，頭顱、內臟也全被煮過，且凶手刀工相當細膩，在殺人、水煮後還能仔細整齊地裁切，足見其心理強大異於常人；再者，要將屍體肢解地如此整齊，對於解剖知識沒有一定程度的瞭解，一般人還真的難以辦到，因此當時警方一度鎖定醫師、屠夫等職業進行重點調查，但仍然一無所獲。

最讓警方摸不著頭腦的是，凶手的殺人動機究竟為何？刁愛青，一個年僅19歲的農村少女，家境並不優渥，凶手為財犯下血案的機率不高；但若是為情也說不過去，死者到南京就讀大學不過百日，還是個大一新生，且平時個性內向單純，交友也不廣泛，幾乎全無情殺的可能。

刁愛青的室友回憶，印象中的她身高約165公分，身材適中，相貌平平，短髮、單眼皮，嘴角的右下方還有顆痣，是個字跡娟秀的女孩，有時還會故意文青地將自己的名字複雜化，寫成「刁愛卿」。室友向警方供稱，原本在晚飯過後，刁愛青早已將床上的被子鋪平，但卻因故遭到師長責難，心情不佳才會外出，應無在外過夜的計畫；而室友最後看到她的地點是在青島路，當時她還穿著紅色外套。

這些細微的線索，僅能讓警方瞭解刁愛青的生活背景，對於破案的幫助實在微乎其微，無奈之餘只能發動人海戰術、展開地毯式搜索，以發現屍體的多個地點為中心，盤查所有路過、或所有可能嫌疑的人士；但這一調查，就查了23年，相關的卷宗都已經堆積如山，但那位謎一般的凶手仍未找到。

2016年1月19日，由於南京碎屍案已經20年屆滿，過了追溯期凶手仍然未被抓到，因此引起網友質疑，是否凶手之後被逮到了，也沒辦法追究刑事責任？南京警方則出面闢謠，強調這起碎屍案「永遠追查到底」；公安部刑偵局更表示，追溯期是針對未被發現的犯罪，而這起碎屍案是「已發現犯罪」，不受追訴期限制，警方必依法究查到底，絕不放棄。