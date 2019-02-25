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板橋港子嘴社區簽署「防災建築重建」　新北市府主動媒合拚加速

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▲板橋港子嘴社區防災建築重建。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局官網）

▲板橋港子嘴社區屋內天花板已剝落。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局官網。）

生活中心／綜合報導

板橋區港子嘴社區住戶、新北市媒合平台協力廠商寶國建經公司代表、台灣中小企業銀行代表以及王成維建築師事務所代表，24日在港嘴市民活動中心共同簽署「合作意向書」，將採防災建築再生自治條例方式辦理社區重建，過程在都更處副處長謝登武與鐘三隆推動師的參與見證下完成，市府也將持續提供社區重建相關協助。

新北市政府繼去年6月促成蘆洲區水湳街社區與新北市媒合平台協力廠商簽署合作意向書後，就為了因應未來可能的災害風險，提高民眾對於居住安全的觀念，加速老舊及危險建築物更新重建、整建，鼓勵民眾申請房屋健檢，並指派推動師到需要重建的社區辦理蹲點輔導。

此外，為了推動新北防災都更策略與主動媒合，市府與媒合平台協力廠商、都更推動師、市府委託的事業機構「社團法人新北市都市更新學會」與「新北市建築師公會」等專業團隊共同努力，全力提供在社區重建上的協助。

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都更處副處謝登武指出，市府在107年公告「防災建築再生自治條例」，搭配中央的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，完整建構新北防災都更策略，老舊或危險的建築物都可透過老屋建檢，提供社區整建維護或重建的多元選擇。

▲板橋港子嘴社區防災建築重建。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局官網）

▲板橋區港子嘴社區住戶在105年9月向市府申請老屋健檢，經市府評估後指派都更推動師進入社區輔導。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局官網。）

謝登武還說，本次簽署合作的板橋區港子嘴社區，就是由推動師與媒合平台協力廠商所提供的協助，住戶在105年9月向市府申請老屋健檢，經市府評估後指派都更推動師進入社區輔導，協助社區籌組更新會並申請臨門方案辦理詳細評估，且透過媒合平台促成社區與協力廠商的合作。

社區住戶與協力廠商代表在簽署過程中也提及，一個重建案須整合政府、建經公司、銀行、營造廠、建築師以及推動師的專業服務，才能提供完整全面的技術，還要有資金與政策上的協助，對市府以媒合平台整合相關資源的機制給予肯定，今天能順利簽約特別感謝政府與媒合平台協力廠商的協助，並感謝眾人的關心與幫忙。

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關鍵字：板橋,港子嘴社區,防災建築重建,新北市政府

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