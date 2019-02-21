大巨蛋議員爆市府扮掮客幫遠雄抬價　柯P：股權怎麼變跟我無關

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲為解決大巨蛋爭議，傳尋求新買家接手大巨蛋，但卻引發黑箱作業密室協商爭議，更有議員發現，市府角色竟從主管機關變「掮客」。對此，柯文哲否認掮客一事，「我們是審查方，是這樣，遠雄股權要怎麼變動、要跟誰做生意，那他們的事跟我們無關」；至於遠雄否認接觸日商，是否是北市府接觸？柯稱不曉得，「不過有一點確定，跟我無關。」

大巨蛋案20傳出有企業計畫用結盟方式共同買下大巨蛋，還有日商牽涉其中。北市議員簡舒培表示，若是單純商業交易，應由遠雄自己找人談接手，如今市府高層變掮客，協助遠雄抬價、脫手，柯文哲曾說財團拿刀叉吃人肉，現在形同幫財團綁餐巾。

柯文哲21日出席士林官邸鬱金香展開幕活動，受訪時被問到大巨蛋爭議中是否疑從「審查方」變成「掮客」。柯表示，「我們怎麼會做掮客？我們是審查方，是這樣，遠雄股權要怎麼變動、要跟誰做生意，那他們的事跟我們無關。」

而市府是否有私下接觸一些買家？柯文哲說，「這倒是不會啦，我們再怎麼厲害也不會認識到國外的買家，沒那麼厲害」；媒體追問，遠雄否認有接觸日商，那是誰接觸？柯說，「我也不曉得，不過有一點確定，跟我無關。」

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）