不給爺爺負擔！16歲高中妹扮「奇寶恐龍」想賺學費…遭打噴血　黃偉哲出面了

圖文／鏡週刊

台南市一名16歲高中女學生，為了賺學費，穿著恐龍裝跳舞，在街頭表演，但她昨（8）日遭到攻擊，此事驚動市長黃偉哲出面關切，並請社會局社工查訪，全力協助少女；警方今（9）日上午11時透過臉書聯絡到少女，雖然她表示不願提告，但網友自行肉搜出一名在臉書上炫耀「打恐龍」的曾姓男子，但曾男表示並未涉案，並揚言網友若不實指控，將提告。

少女告訴警方，昨晚9時左右，她穿著「奇寶恐龍裝」在台南市大東夜市機車停車場跳舞表演，一名男子突然走近她，朝著她的臉面揮拳毆擊，她剎時感到一陣暈眩，回過神來，攻擊她的人已經溜掉，少女感覺不適，走到一旁休息，摘下口罩後竟發現鼻子滲血，返家心情鬱悴，於是在臉書po文，訴說委屈。

這件事引起網友憤慨，紛紛留言要她提告，少女在臉書留言，「沒看到是誰，沒有監視器，沒有證據，不知道誰打的，所以不能報警」。對此，警方說明，已經與夜市管理者聯絡上，必要可調取附近監視畫面，並呼籲少女報案，警方一定會受理。

由於市長關切，警方主動聯繫少女，但她擔心警察上門，會讓家人擔心，誤以為她在外頭闖禍，一度抗拒回應警方，一直到今天中午11點，才同意到派出所說明事發經過。

雖然少女表示不願提告，但網友肉搜到一名曾在臉書炫耀「打恐龍」的曾姓男子，該男子說，恐龍有次撞到他2次，沒說對不起，他不爽，一氣之下揮了他幾拳。

警方也表示有掌握這段對話內容，不過該名男子已在臉書貼文，否認涉案，曾男自清說：「本人在2/8晚上，於永康文化路的老牌石頭火鍋，跟友人吃了晚餐之後，在7點半回到住家，就再也沒有出門過。」曾男還表示，若網友有不實指控或謾罵攻擊，不排除提告。

少女奮發自立的精神引起台南市長黃偉哲的關切，下午特地與少女見面並對話。少女說，她臉部、身上沒有外傷，口罩流血部分，應該是對方揮拳打到鼻子，鼻黏膜流血；黃偉哲則叮嚀少女，隨時注意自己身體，若有不適，要趕緊就醫並與警方聯繫。

警方調查，這名16歲少女來自隔代教養，祖父領有補助津貼，所以不是低收入戶，但這名少女相當乖巧，貼心，去年剛上私立高職，為了不讓祖父有經濟負擔，她獨力賺錢繳學費，扮演奇寶恐龍一年多，就是想自食其力，努力賺取高中學費。



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