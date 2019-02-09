爸我回來了！5歲兒遭拐賣失蹤　修錶匠「原地癡守31年」等到奇蹟

▲韓峰癡癡再原地守候了31年，終於盼到失蹤的兒子歸來。（圖／翻攝《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

「沒想到有生之年能再見到你！」四川綿陽一名65歲的鐘錶師傅韓峰表示，1987年他在成綿路擺攤修錶時，當時年僅5歲的兒子韓小君莫名失蹤，疑似遭人拐走，多年下來音訊全無，因此他決定留在兒子失蹤的地方等待，這一等就是31年，終於在今年農曆年節前夕找到了兒子，父子倆許久未見，不禁相擁痛哭。

根據《成都商報》報導，韓峰說，當年他帶著兒子在外擺攤，低頭專注修錶，不料猛地抬頭時，兒子早已不見蹤影。為了尋找孩子，韓峰踏遍了鄰近區縣，遠赴陝西、遼寧尋找兒子下落，但卻全無結果，最後韓峰決定就在兒子失蹤的地方等待，每天早上都到成綿路擺攤，直到晚上7點才收攤返家，就連逢年過節也不休息。

小小的修錶攤位上，還貼著尋找兒子的告示；韓峰說，他擺攤並不是為了賺錢，只是想在臨終之前再見兒子一面，而這一等就是31年，直到2018年12月25日，當地民警才通知，在廣東發現一名與他DNA相符的男子，經進一步確認後，證實就是韓峰失散多年的兒子韓小君。

無奈的是，現在的韓小君有對他很好的養父、養母，為顧及父母情緒，對於相認一事相當猶豫；韓峰得知後又喜又悲，但考量兒子的感受後，決定尊重他的意願，不去打擾他的生活。

但在1月的上午，韓峰一如往常地準備出門擺攤時，手機卻突然響起，電話那頭傳來韓小君的聲音，「爸爸，我在樓下！」韓峰聽聞後愣了半晌，這才反應過來迅速跑下樓，父子倆失散多年，再見時忍不住相擁落淚。

韓小君說，雖然自己現在已經易名易姓，改叫張毅，但依稀還記得自己小時候姓韓；當年被拐賣後輾轉遇到了現在的養父母，2人都對他很好，還撫養他長大成人，如今31年過去，他已經娶妻成家，還有2個孩子，「血濃於水的親情對我觸動最大，父親31年的等候，真的讓我很感動！」

韓峰也表示，此生最大的心願就是再見兒子一面，一家團聚吃頓年夜飯，除此之外別無他求，不會要求兒子贍養，也不會給他帶來任何麻煩，但只要孩子有需要，他一定會伸出援手，「我不會要求他為我做什麼，我只希望他能快樂！」現在的韓峰，還是依樣每天照常外出擺攤修錶，但小小的攤位上，已經不再有「尋兒啟示」了。

▲時隔多年，一家三口終於在農曆年節前夕團聚。（圖／翻攝《梨視頻》）