事情太多腦袋打結！5步學會小幫手「心智圖」

▲心智圖。（示意圖／維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

無論上班族還是學生黨，幾乎每個人都會面臨思緒打結成一團的困擾，英國的東尼博贊(Tony Buzan)於1970年代提出一種輔助思考工具──心智圖，可以幫助我們把結解開，還可以用在腦力激動、記憶等等。掌握心智圖並不難，只要5個小步驟。

什麼是心智圖？

心智圖是使用一個中央關鍵詞或想法引起形象化的構造和分類的想法，是一張集中了所有關聯資訊的語意網路或認知體系圖像，其中，所有的關連資訊都是被輻射線形及非線性圖解方式接連在一起，最後畫面像個心臟及其周邊的血管圖，故稱為「心智圖」。

幾個世紀以來，心智圖被教育學家、工程師、心理學家等使用在學習、腦力激盪、記憶、視覺記憶和解決問題上。心智圖延伸向許多不同形式發展，在創意、記錄筆記和工程圖表等場合中廣為應用。

許多世界級的大企業，例如Toyota、迪士尼、蘋果等都將心智圖列為重要的培訓課程，以提升員工的思考力及創意。美國波音航空公司將心智圖導入員工教育訓練課程，原本需要一年時間才能完成的工程訓練，在短短的數週便能夠有效完成計畫，因而節省的經費高達1100萬美元。

《心智圖練習簿》作者片剛俊行，將繪製過程歸納成3大技巧：放射狀聯想、群組化及整體檢視。「放射狀聯想」讓思考能圍繞著中央關鍵字，不偏離主題；「群組化」則讓你在寫下關鍵字時，能依序分層、分類，閱讀、思考時更有邏輯，也會刺激靈感；「整體檢視」則能使你對事務全貌有客觀的思考，不至偏重或遺漏某個項目。

5步驟學會心智圖思考法

1.準備空白的紙和多支不同顏色的筆。

2.將紙張橫放，在中央記錄主題。

3. 將由主題所聯想的關鍵字順時針方向寫出，且要寫在拉出的線條上，用不同顏色的筆做分塊。文字的選擇以名詞為 主、動詞為副，再加上必要的形容詞和副詞。

4.繼續聯想關鍵字，以放射狀向外延伸，依序分層、分類寫下第二層、第三層...... 有畫插圖的地方可以加上顏色。

5.在重要的地方加上輔助用的圖像，讓再閱讀時可以強化直覺印象和記憶。