女孩車禍被撞身亡！小狗原地守候80天　等不到主人回來

大陸中心／綜合報導

內蒙古呼和浩特日前有一隻小狗長期蹲在馬路中央，而且無論風吹雨淋都久久不肯離去。當地一名計程車司機透露，自從女飼主被撞身亡後，小狗每天都會到出事地點守候，似乎在等待主人回來。他們車隊知道後都覺得不可思議，也感慨「這人和狗感情得有多深」，所以每天路過都會餵些食物，算算已經有80天。

當地一名網友去年11月經過呼和浩特街頭時，發現一隻小狗常靜靜地蹲坐在道路中央，他內心覺得很奇怪，便向周遭用路人打探內情。結果一名計程車司機告訴他， 2個月前有女孩在這個位置被撞身亡，後來的80天裡，狗狗每天都會在這裡等待女主人回家。

▲狗狗每天都靜靜地坐在事發地點旁，等待女主人回家。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

根據《梨視頻》報導，司機受訪時表示，「我是一名夜班出租車司機，自從那女孩被撞身亡後，這只小狗一直守護在這裡，我們車隊裡邊的人都感覺挺驚奇的，幾乎就是天天路過，都要看一看牠。」

司機說，「車隊裡邊的人經常過去給小狗餵點吃的，但我們一過去，牠就走了，我們把食物放下走開，一會兒牠就過來。」他感嘆，小狗就一直在這裡守護著，「你說這人和狗的感情得有多深啊」。

事件經報導曝光，在網上引發巨大迴響。許多愛狗人士得知後，紛紛到現場留下食物，並呼籲駕駛們注意避開小狗。好消息是，有熱心民眾試圖聯絡女飼主的家屬，但若最後找不到人，也會為這隻忠心的小狗找一個安全的新家。

▲狗狗很怕生，一有人接近就會立刻跑開。