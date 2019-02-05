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2019「2重災區生肖」曝光！狗帶病煞再苦1年　屬虎最旺：貴人多爽賺錢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

滑手機,無聊,厭世。（圖／記者李佳蓉攝）

►屬狗今年犯病符星、歲煞星，要比上一年「犯太歲」時更謹慎。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

作者：陶文
摘自：時報出版《2019豬年開運賺大錢：易經論股解讀最佳投資機會，風水造吉財源滾滾來》

●精選書摘

有夢最美，而願意築夢踏實的人最讓人感動。年齡不是重點，重點在是否有圓夢的企圖心。以靜制動，是一種策略，卻也是一種修為，這是己亥豬年需時時謹記在心的座右銘。易經財經專家陶文在《2019豬年開運賺大錢》新書特別預測2019年十二生肖的流年運程，一起來看看哪些生肖逢流年不利，運勢低迷呢？如何趨吉避凶？

【鼠】世界是面鏡子，心美，生活盡是美好。你的心，是你的風水。在吉凶交參的流年，趨吉避凶成為了老鼠們的必須，然而該如何做呢？

這是個既微妙又詭異的流年。首先己亥豬年太歲是老鼠們五行相同的好朋友，因此可以肯定的是，旺盛的五行磁場提升的是人脈磁場，廣結善緣成為了今年的重要旺運策略，而重量級貴人也將如期出現。

其次，老鼠們擔任了己亥豬年太歲文昌星的角色，代表的同樣是人緣磁場的活躍，老鼠有必要練就走紅毯式的笑容，再加上「太歲偏財祿」的加持，商務買賣和業務行銷只要加把勁，用對策略就有機會享受業績長紅的喜悅。

●【牛】如果這一年出現了一整座的金山，而你的挖掘能力有限，你會怎麼做？這是牛族們在己亥豬年的流年故事，既幸運，又饒富意義的故事…………。

就太歲五行氣數的角度來說，這是個勢單力薄的流年，因此最需要合作的力量，而且是有系統，有紀律

的團隊同心協力。再從傳統的角度來說，牛族們的己亥豬年符合了古書所說的「財多身弱」，而古書的下一句就是「富屋貧人」。也就是說，這是個財富星氣勢豐盈的流年，這些財富並不是牛族們一個人可以獨享，再加上「驛馬星」的作用，當運作不當的時候，過路財神的故事就會發生。家庭是牛族們今年最好的開運能量場，因此想要讓這一年順遂如意最好的策略就是在家庭上多費心思。

▲▼朋友,聚餐,聚會,喝酒,乾杯,啤酒,慶祝,應酬（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老鼠今年人脈大增，好好運用會遇到重量級貴人。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

●【虎】一年的努力，就有機會開啟未來十二年好運勢，老虎們想不想要？原因是獲得了太歲星的能量挹注，方法很簡單，請老虎們仔細看下去…………。

老虎是己亥豬年幸運生肖的第一名。只因為有了「歲合星」的磁場助益，這一年有機會讓老虎們嚐到真正生龍活虎的滋味。這樣的說法是有所本的，豬年（亥辰次）五行屬水，而老虎（寅辰次）的五行屬木，在水生木的五行結構下，只要努力積累資源，就有機會逐步強大心想事成的能量。「歲德吉星」是老虎們在己亥豬年的另一個身份，這是一種尊貴的象徵，同時代表這一年的貴人十分明顯，尤其是長輩或長官貴人。有道是「希望找到生命中的貴人之前，先讓自己成為別人的貴人」，主動釋放「歲德吉星」的正能量，先付出，就會富足。如此這般幸運的流年，聰慧的老虎是懂得安太歲的。這個時候安太歲，不在於避凶，而是趨吉，那是一種感恩，並且接納更多的神奇磁場。

●【兔】人生沒有絕對的好與壞，重點在於自己的態度。很有禪意的一句話，用來描述兔子們2019己亥豬年的流年運勢卻十分貼切。只因為角度不同，好與壞也截然不同…………。

「太歲三合」是兔子們今年所擁有的吉利能量來源，再加上又擔任了「太歲將星」的角色，除了代表尊貴，同時也象徵事業努力容易獲得肯定。另外，己亥豬年太歲五行屬水，以三合的吉利方式對於五行屬木的兔子們提供源源不斷的生助能量，於是得天獨厚極容易成為兔子們的「理所當然」。「太歲偏財星」十分明顯，因此投資的機會活絡起來，行商買賣也容易因而獲利，然而卻也容易讓兔子們忽略了「謀定而動」的重要，畢竟「太歲偏財星」只是明顯，而不是氣盛。金錢管理務必謹慎，以免陷入泥淖無法自拔

●【龍】龍族們開運了！因為放下了「歲破」，也就是「大耗」的陰影，壓力也隨之消逝。不過「大耗」之後緊接的卻是「小耗」，龍族們要如何真正地開運呢？

走出「歲破」的陰影，龍族們相信會有一種豁然開朗或撥雲見日的感覺，畢竟沖太歲的去年（2018）真的比較挑戰。「歲破」也被稱為「大耗星」，相對機會也比較活絡，重點在龍族們是否付出了「破釜沈舟」的心力掌握。進入2019己亥豬年，可以說是開運了。不過龍族們要面對的卻是「大耗星」之後的「小耗星」，就好像「主震」過了之後的「餘震」，根據地震專家的說法，有的時候「餘震」很可能會比「主震」還要強烈。回到傳統流年運氣的角度，「小耗星」顧名思義就是「小小耗損」，卻也是一種不容易察覺的消耗，就好像家中水龍頭漏水或錢包破個小洞一般，好運氣容易在不知不覺中一點一滴地流失。此種比喻十分恰當，因為對於龍族們而言，2019己亥豬年就是典型的劫財年

▲▼錢、錢包、現金、新台幣。（圖／記者范家宏攝）

▲屬龍在豬年容易被劫財。示意圖，與本文無關。（圖／記者范家宏攝）

●【蛇】沖太歲！也就是「歲破」。根據傳統說法，這是運氣最容易受到影響的一年。雖然最大的忌諱是輕舉妄動，然而據說這也是個容易出現關鍵機會的流年喔！

歲破是蛇族們今年的生肖代號，只因為蛇族們衝剋了2019己亥太歲星。太歲星在傳統認知上是流年當值君王，也是一整年氣勢的主軸，衝剋主氣的結果是很可怕的。因此，蛇族們成為了今年最需要安太歲的生肖。「太歲五鬼星」是「歲破」之外的必須妥善規避的煞星。傳統上「五鬼星」指的是「小人星」，是一種阻礙的能量，因此蛇族們在這一又多了一項功課，那就是謹言慎行，避免禍從口出，招惹了口舌是非。值得一提的是，健康星在這一場「歲破」的局面中，扮演的是受害者的角色。妥善管理情緒，再加上規律的作息，以及舒適的居家風水布局，有機會化危機為轉機。

●【馬】萬事具備，只欠東風。就是這樣的流年，吉星照拂值得肯定，不過為德不卒的是，吉星能量出現但沒有到位，後續完整的部份，就需要馬人努力了。

首先就太歲現象來說，這一年的幸運毋庸置疑，不過如果從是否實質接收的角度觀察，則會發覺缺乏適當介質的歲星氣場，僅止於賞心悅目而已，就好像「過路財神」一般，再怎麼親密接觸，再多的錢都是別人的。就因為這些現象，陶文老師才會用「萬事具備，只欠東風」作為文章開場白。而這個東風是不能等待的，需要馬人們自己順著太歲氣場的流動布局。換言之，太歲星已然提供了幸運的目標，而達成目標的工具則需要自己營造。例如：「太歲官祿星」提供了有機會功成名就的能量，卻少了後繼力道與持續穩定發展的元素。而這個元素的五行屬金，也代表財富，代表宜謹慎理財積累財富，同時也象徵必

須架構自己的「價值觀」。以實質面來說，就是善設目標，唯有先畫了靶，才有努力的標的。

▲▼ 忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲屬馬的人豬年要先規劃好目標，主動出擊！示意圖，與本文無關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

●【羊】流年是一面鏡子，會直接反應投入的物件。投射笑容，回應快樂。投射歡樂，回應幸福。因此對於羊族而言，這是面可以心想事成的魔鏡………。

對於羊族們而言，己亥豬年就是一面鏡子，一面可以心想事成的鏡子。想要幸運，羊族們可以投入幸運的元素；想要幸福、想要快樂、成就………..，就投入鏡子需要的元素。由此可知，這面鏡子已經不是普通的鏡子，而是幸運製造機，就像許願池一般，想要得到什麼就自己製造。如此說來，己亥豬年是羊族們的幸運流年。事實上，羊族們很需要這樣的提醒，因為如果沒有流年魔鏡的回應，羊族們不會知道原來自己是接受「歲德合吉星」照拂的幸運兒。也不會知道，原來「歲祿吉星」就在身邊，源源不斷地釋放吉利的能量。更不會察覺，原來「太歲三合星」的磁場在嘗試讓羊族們可以更優秀。最重要的是，根本不會掌握住事業啟動的契機訊息。

●【猴】機會是留給準備好的人，的確如此。不過，如果還未準備好而機會出現了，也就是幸運之神找上門來，猴子們會因為還沒準備好而拒之於門外嗎？

這一年，猴子們就像獲得了一張畫紙，一套彩繪工具，任由猴子們在畫紙上盡情發揮表現才華，因此己亥豬年即便不一定是長袖善舞，也會是逍遙自在。然而，相信有人會拒絕接受此種突如其來的「機會」，原因是不擅長，不懂作畫的訣竅和技術。但這是個稍縱即逝的機會，一旦害怕了，機會便流失了。猴子們值得仔細想想，提供機會的幸運之神或是貴人都不怕了，猴子們還怕些什麼？換言之，這是個值得大膽嘗試承接不可能任務的流年，只因為「文昌星」伴隨著太歲的氣勢，以及「目標星」同步明顯的狀態，就好像有了箭靶，也獲得了弓與箭，猴子們儘管瞄準目標滿弓放箭即可。這一年，猴子們有足夠的優勢，放鬆心情，做了再說。

●【雞】無心插柳柳成蔭。是一種幸運的意境，應該也是一種不小心，而且是由小確幸變成大確幸的不小心。今年的流年磁場已提供了此種條件，就看雞族們如何實現了……….。

「願有多大，力就有多強」，對於今年的雞族們來說，這不再是鼓勵的話語，而是實實在在的寫照，直

白地說也就是「心想事成」。只因為己亥豬年「太歲星」扮演的是支持雞族們的貴人，有了這麼偉大的靠山，雞族們是該把願許大一些。就傳統的角度來說，雞族們是今年「太歲星」的「文昌星」代表，而就現實生活中的說法，那就是相當於發言人、秘書長或執行長的職務，負責傳達並執行「太歲星」的磁場能量，同時也因而實現了自己的理想，豐富了自己的生命舞台。另外，雞族們的「才華星」也在今年獲得釋放，這是個有機會將才華換回銀子的流年，也就是所謂的「辛苦有成」。

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲屬狗今年更要安太歲，化解「病符星」厄勢力。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

●【狗】卸下「太歲」光環，也解脫「犯太歲」的壓力，對於狗族們而言，這應該就是典型的開運了！事實上，就像從要職下來容易感到落寞一樣，狗族們的豬年反而需要更多的趨吉避凶………。

狗族們一定會這麼想，去年是「犯太歲」的狗年，事事不可為，總是被提醒「謹言慎行」，那麼今年進入己亥豬年總算可以擺脫這些傳統的緊箍咒了吧！這是太歲五行結構出現落差的變化使然，從狗年的本命土氣，突然轉變到豬年的水氣，狗族們容易遭到「失落感」的突襲，再加上豬年的太歲五行十分不協調，因此這一年的趨吉避凶功課恐怕要比「犯太歲」的去年更周全。趨吉避凶的第一個動作就是「安太歲」，雖然不「犯太歲」，也需要「安太歲」，因為這是尋找安全感的最佳途徑。安了太歲，既可化解「病符星」厄勢力，同時也讓「歲煞星」有機會化煞為權，做為突破流年瓶頸的能量。

【豬】犯太歲很可怕嗎？是的！安太歲與謹慎行事是必要的。不過，這卻是個理想的借力使力年，借太歲的力。至於如何運作，請繼續看下去……

2019己亥豬年的太歲星是「亥辰次」屬豬，而同樣是「亥辰次」的豬族們等於是冒犯了太歲，因此需要很虔誠地拜碼頭「安太歲」，以確保一年的平安。事實上，也是如此。不過「安太歲」的目的不是拜碼頭，而是提醒自己這一年宜謙虛，再謙虛，因為豬族們在2019年的氣勢就像太歲星一般十分強盛，為了避免衝過了頭，冒犯了周遭的貴人們和機會。

而2019年氣勢最強的就是豬族們了，這個時候最需要的是學習，吸收新知，以及主動出擊，因為這一年的事業星十分明顯，只是需要更多的機會與技能。機會可以營造，而技能可以學習，學習的部份要豬族們自己努力，多個專業技能，就多了根斜槓。至於好機會的營造，就讓我們用風水布局的方式提升。綜而言之，這是個太歲年，也會是個創造好運氣的流年，重點在於「謙虛地主動出擊」。

▼《2019豬年開運賺大錢：易經論股解讀最佳投資機會，風水造吉財源滾滾來》。（圖／時報出版提供）

▲▼《2019豬年開運賺大錢：易經論股解讀最佳投資機會，風水造吉財源滾滾來》。（圖／時報出版提供）

★ 本文經時報出版授權，摘自《2019豬年開運賺大錢：易經論股解讀最佳投資機會，風水造吉財源滾滾來》

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