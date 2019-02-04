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過年農場趴趴走！ 8間精選推薦　到這裡說通關密語領紅包

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▲▼屏東天使花園休閒農場。（圖／天使花園休閒農場提供）

▲春節期間到屏東天使花園休閒農場和花車拍照打卡，就送紅包袋，送完為止。（圖／天使花園休閒農場提供）

記者許展溢／綜合報導

春節9天假期，若覺得一線城市太多人，苦惱要去哪玩才好？不妨選擇到各縣市農場出遊走走，體驗有別於知名的觀光景點，農委會也為大家推薦以下幾個好去處。

2月4日至9日（除夕~初五）農場活動資訊：

▲▼宜蘭香格里拉休閒農場 。（圖／翻攝香格里拉休閒農場臉書專頁）

▲宜蘭香格里拉休閒農場過年特別推出「金豬報喜」活動。（圖／翻攝香格里拉休閒農場臉書專頁）

宜蘭三富休閒農場
新春特別企劃「2天1夜親子小旅行」內容包含手作療癒小盆栽、夜間生態導覽、光學萬花筒DIY、餵魚樂、葉拓T恤、小小魔術秀等。

宜蘭香格里拉休閒農場
迎豬年特別推出「金豬報喜」活動，內容包含圍爐庭園晚宴、古早味南瓜餅製作及甘仔店糖果、香格里拉森林景觀門票、住宿一晚、早餐、甜品、民俗活動免費參加－搓湯圓、打陀螺、天燈祈福及春節應景活動。

宜蘭頭城休閒農場
為增添過年氣氛，特別規劃「過年老街」活動，把製棉花糖機、射汽球遊戲攤、大型彈珠檯、吉利轉盤等都搬到農場裡，並提供古早味零嘴，充滿年味。

新竹雪霸休閒農場
2月4日至8日（除夕~初四）舉行「2019雪霸金豬報喜」，活動有雪霸國家公園大鹿林道西線走春、春節DIY（藍莓果醋、手工果醬、照片馬克杯、照片磁鐵拼圖、豆豆拼貼鑰匙圈）、農場導覽、夜間活動觀霧行程、桌遊大賽等。

▲▼ 彰化魔菇部落休閒農場。（圖／翻攝彰化魔菇部落休閒農場臉書專頁）

▲到魔菇部落休閒農場大聲說出「我愛魔菇部落」就可以拿到紅包。（圖／翻攝魔菇部落休閒農場臉書專頁）

彰化魔菇部落休閒農場
即日起至28日 （2月休園日：04、11、12、18、19、25、26日)
只要下載APP，入園時大聲說出「我愛魔菇部落」就有紅包送給你！過年期間，財神爺會突然快閃出現在任何地方和大家玩遊戲、發紅包。

台南走馬瀨休閒農場
即日起至10日將舉辦「2019台南走馬瀨農場童玩節」內容包含牧草推推樂、牧草彈珠台、野餐趣、烏克蘭特技秀、風箏飛高高等。活動期間6歲以下免費入場，台南市市民150元入場。

▲▼台南走馬瀨休閒農場 。（圖／翻攝走馬瀨休閒農場臉書專頁 ）

▲走馬瀨休閒農場春節期間舉行童玩節，適合大人小孩一起玩樂 。（圖／翻攝走馬瀨休閒農場臉書專頁 ）

大坑休閒農場
即日起至春節期間，特別推出「2019春節套裝行程」，活動包括新春現場live民歌手演唱、春節特別節目、星空庭園自助晚餐、十公頃芬多精森林步道、山泉SPA水療浴場等，另外還有「山泉蘭花祭」，3月10日前都可前往賞花。

屏東天使花園休閒農場
即日起至19日，只要到農場內與花車打卡，就送紅包袋，送完為止。另外，17日到屏東熱帶農業博覽會「蘭藝館」天使花園攤位，消費滿額可獲祈福卡一張。

農委會表示，全台各縣市還有不少農場，春節期間也都有舉辦各式精彩活動，相關資訊都可以至農業易遊網查詢。

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