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財神廟13招私房開運法大公開　招財送窮整年旺旺來

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招財送窮小妙招（圖／布克文化提供）

圖、文／布克文化提供

除了祭拜財神、祖師、土地公、及地基主，全方位地拜求財氣之外，在此也特別介紹一些招財運、改窮運的做法。至於靈不靈驗，在覺得自己運勢不濟時，不妨試看看，或許會帶來一些幫助。

以下是石碇仙石府劉海蟾師廟提供的一些方法，給讀者參考：

新年開運送窮迎富：買一條新的手帕或小毛巾，在四角用黑筆寫下「吉」字，中間寫自己名字，以及「大吉大利，心想事成」；再拿一條自己平常用的舊手帕或舊毛巾，在四角寫下「除」字，在中間寫自己姓名，以及「歲歲年年，厄運盡除」；在農曆正月初一子時，面向西方，加入7粒米跟一些鹽。將兩條手帕或小毛巾火化，可以開運引富。

五色石轉運法：到河邊或溪邊找5顆圓滑沒有稜角的石頭，大小不拘，清洗乾淨後，分別漆上白、黃、金、綠、橙等5個顏色，裝在一個容器裡，什麼容器都沒關係，只要水能蓋過石頭就可以；然後將它放在床頭，在睡前用床頭燈一類的小燈照水面，早上起床把燈關掉；每5天換一次水，連續4次，就能袪除霉氣，引來財氣。

三三三袪霉運法：拿33顆糯米，再拿自己3根頭髮跟糯米放在一個紅包袋中，因為「三三三」象徵「散散散」，然後把紅包袋放在離家最近的十字路口，讓人車輾壓過，霉運就會被壓棄。

九九大吉引財法：在農民曆上挑一個諸事皆宜的吉日，在大門內左上方掛一個紅布包，裝進99個硬幣，1元、5元、10元、50元的都可以，取其長長「久久」、見「紅」大吉之意，如此居家可以財源滾滾，事事順利。

聚寶盆引財法：在紅紙上寫下「聚寶盆」3個字，然後把紅紙放進大碗公中，再把碗公放到家中隱密的角落；每天下班回家後把身上零錢放進碗中，持續3個禮拜，然後把這些零錢拿到銀行換新鈔。常常如此，可以引進源源不絕的財氣。

佛光招財法：用一枝新的毛筆，在紙上寫下「佛光招財」4個字，連續5天，然後把這5張紙供奉在祖先牌位前神桌上；再過5天後，把這5張紙拿去家中附近十字路口燒化，燒的時候要唸出自己的姓名跟地址，這樣會獲得意外之財。得到這樣的偏財後，一定要時時告誡自己，多行善事。

麻將勝利法：打麻將時戴帽子，帽子裡面放一張用硃砂寫下自己姓名的白紙；其他3位牌友的姓名，也用硃砂寫在白紙上，放進自己左腳鞋子的鞋底踩着，不能讓對方知道。據說此法十賭九贏，但建議偶爾為之，不要常用

送窮開運法之一：把自己3根頭髮及3片剪下的指甲，放在紅包袋中，置於枕頭下睡一晚上；隔天中午12點整，把紅包埋在土裡，用腳踩3下，霉氣就會離你而去。

送窮開運法之二：選一個特別的日子，就是自己的生日、除夕，以及春分、夏至、立秋、立冬、冬至等24節氣的子時（深夜11點∼隔天的1點的2個小時），取一個煮熟的雞蛋，拿在手上不要讓別人看到；在手上放一點硃砂，滴進99滴米酒，將硃砂和勻，把硃砂塗抹在蛋殼上；找一個露天的地方把蛋吃掉，留下蛋殼，朝家中相反方向（大門的反方向）走100步，把蛋殼高高拋掉。這樣就可以把窮運、霉運，統統拋開，煙消雲散。

送窮開運法之三：準備帶殼的龍眼乾3顆、花生3顆、紅包袋一個，在中午12點前吃掉龍眼乾跟花生，把殼跟龍眼籽放進紅包袋裡面，在紅包袋的左下角，寫下自己的名字很願望，然後把這個紅 包袋藏進衣櫃裡面隱密的地方，不要移動，一個月後，願望有希望實現。

送窮開運法之四：買來新的筆墨紙硯等文房四寶，用新開的高粱酒磨墨，在紅紙寫上「天天人來風也來，招財進寶」，背面寫上自己的名字，連續寫7天，再將這7張紙一起火化，會引進旺旺的財氣。

招財送窮小妙招（圖／布克文化提供）

送窮開運法之五：找一個桃枝，切成7小段，每段大約是火柴棒的長度，用5色線（黑白紅黃綠）綁在一起隨身攜帶，這樣可以聚財氣，也可以泡在水裡面洗澡，可以避免一些好奇、或懷有惡意的靈界朋友接近。

送窮開運法之六：先將冷水倒進碗公中，然後調入滾水，調成40度左右的溫水，在水中加入白米7粒、榕樹葉子7片、跟一小匙的鹽巴；攪拌均勻後，把水灑在家中每一面牆壁上，剩下來的水則帶到屋外倒掉；但出門以後如果有朋友或熟人喊你名字，千萬不要回應或回頭去看，這樣可以把屋子裡面的霉運跟窮氣驅逐出去，讓家裡面每一個人都能神清氣爽，事事順利。

《日日見財！全台33家超人氣必拜財神廟開運指南》書摘（圖／布克文化提供）

★本圖、文經布克文化出版授權，摘自《日日見財！全台33家超人氣必拜財神廟開運指南》一書

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關鍵字：財神,拜拜,求財,開運,財運,財氣,窮運,送窮,改窮,招財,

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