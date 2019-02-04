腸道也有造血幹細胞！生產的血細胞佔全身10%

▲細胞。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

哥倫比亞大學的研究團隊近日在《細胞幹細胞》刊登文章稱，發現腸道中也有造血幹細胞和先驅細胞，具有多分化和自我更新的能力，與骨髓中的相似，所造的血細胞比例應不低於全循環系統的10%。研究者追蹤了21個做了腸移植的患者5年，發現這些細胞還有助於促進移植組織的免疫耐受（immune tolerance）。

在過去5年中，倡導移植的失敗率高達50%，約5至9%的患者會發生移植物抗宿主病（GVHD），這是由移植組織中含有的大量淋巴細胞對受者產生免疫反應造成的。

▲血液。（示意圖／視覺中國）

哥倫比亞大學的研究團隊對21名「腸移植」患者進行了5年的跟蹤研究，他們發現，在很長一段時間裡，甚至移植後4年，患者的外周血中都一直存在著自身和供者兩種類型的血細胞。

研究這門檢查了提供者的血細胞後發現，來自提供者的T細胞曾經去過接收者的胸腺，進一步分析後，原來這些長期存在的T細胞不會導致「移植物抗宿主病」，而且經過受者胸腺的訓練後，和接受者的組織以及免疫器官形成和平相處的狀態。

目前，仍未確定腸道能提供的血細胞數量，但根據研究團隊預估，比例應當不低於全循環系統的10%。通訊作者Megan Sykes指出，有大量供者細胞的患者可能不需要現在這麼多的免疫抑制劑，減少免疫抑制劑本身也是對預後有好處的。