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邊走邊豐胸！宅女無用發明「秒變E級兇妹」　連男友都自己動手做

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生活中心／綜合報導

大多數人都想將興趣變成工作，而25歲的藤原麻里菜就是成功靠興趣養活自己的人之一，職業是發明家的她，雖然盡是創造些生活中用不太到的發明，但出發點又能獲得共鳴，無厘頭的創意吸引不少網友注意，其中一支靠發明邊走邊豐胸的YouTube影片，更是得到破百萬的觀看次數！

▼麻里菜因為夢想有大胸部，而發明了各種豐胸的裝置。　（圖／一条 YIT授權使用）

▲▼

「我做的東西毫無用處，但都是你沒見過的。」麻里菜的YouTube頻道打著「無用發明」的名稱，將日常生活中各種天馬行空的幻想，透過雙手創造出來，例如「自動化妝機」、「移動式暖桌」，甚至連「男朋友」都親手做出來！

麻里菜提到，「曾經的我內心很黑暗、很自卑」，但也正是這些陰暗面激發了她的想像力，並付諸實行到畫畫、發明上，才能做出有趣的東西，例如，她對於自己胸部小感到很沒自信，「可以的話，我也好想擁有大胸啊」，這份渴望促使她發明了能夠「邊走路邊豐胸」的裝置，這項作品一放上YouTube就獲得廣大迴響，觀看次數更是突破了150萬，是她最受關注的發明之一。

▼麻里菜發明了「邊走路邊豐胸」的裝置，影片放上YouTube還突破百萬觀看次數。　（影片取自YouTube／無駄づくり / MUDA-ZUKURI，如遭刪除請見諒。下同。）

一直單身的她，自己買塑料模具親自製作「男朋友」出來，並取了日本男演員福士蒼汰的名字，出現在麻里菜的許多作品中，只要稍做改造，就能與她嘴對嘴吃Pocky、親親、壁咚，甚至是上演鐵達尼情節的背後環抱等，「原本是想要男朋友才做了這個機器，現在覺得有他就夠了，不用真人」。

從5年前開始一邊打工一邊搞發明的麻里菜，去年夏天辭去工作，一心一意專注在發明上，某天吃著牛丼時突然有感而發，「買飯的錢，竟是做無用發明賺來的」，因此覺得相當感動，好像奇蹟一樣，深深認為這是一份好工作的她，也夢想著未來能夠成就更大的事業。

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關鍵字：無用發明少女,豐胸,宅女,一条YIT

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