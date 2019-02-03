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1歲半女童拿菜餵兔兔…無名指離奇啃斷！爸嚇傻：只剩一層皮

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▲▼1歲半的女童餵食兔子，無名指遭啃斷「剩一層皮」。（圖／翻攝《看看新聞》）

▲1歲半的女童餵食兔子，無名指遭啃斷「剩一層皮」。（圖／翻攝《看看新聞》）

大陸中心／綜合報導

浙江衢州2018年12月20日發生一起離奇案件，一名年僅1歲6個月大的周姓小女童拿著家中菜葉餵食兔子，但卻不知怎地右手無名指竟被咬下一大截，就連骨頭都被啃斷；父親見到愛女濺血，急忙帶著她到杭州醫院就醫，雖然經過2個小時的手術成功將斷指接上，但醫師表示，是否有影響到手指功能、以及未來指體還能不能夠正常發育，目前都還未可知。

根據《看看新聞》報導，當天上午9時許，奶奶正在廚房做飯，女童獨自拿著菜葉餵食自家豢養的兔子，但兔子疑似急於進食、加上女童又年幼不懂閃避，右手無名指就這樣被啃斷了一大截。

▲▼復活節兔,兔子,小兔子,兔。（圖／免費圖庫pixabay）

▲兔子急於進食，加上女童又年幼不懂閃避，疑似因此手指才被啃斷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

「無名指這裡已經被咬下來了！」女童父親心疼地說，當發現有異狀時已經來不及，女兒的手指處血跡斑斑，只剩下薄薄一層皮還連著斷指，嚇得他急忙帶著女兒前往杭州的大醫院就診，一照X光才發現，就連骨頭都被兔子給啃斷了；爸爸不明就裡，直言「平時兔子從沒咬過人啊！」

女童在到院就診後，歷經2個小時的手術，斷指終於成功縫合接回。但杭州整形醫院手術外科住院醫師孟繁捷表示，手指的「存活率」如何還不好說，「一個是未來（手指）的功能能恢復多少、會不會有問題？還有一個是小孩子的發育問題，因為她不像大人，大人的手指大小是固定的，但小孩子的手指還要發育，如果說她發育的中樞被破壞掉的話，有可能會導致她接上去的指體不發育。」

▼女童斷指處滿是鮮血，雖然手術後順利接回，但是否會有影響，還需要時間觀察。（圖／翻攝《看看新聞》）

▲▼1歲半的女童餵食兔子，無名指遭啃斷「剩一層皮」。（圖／翻攝《看看新聞》）

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