「基本工資+牛肉變貴」王品、夏慕尼、莆田今起調漲　最高5.8%　

▲王品牛排。（圖／取自官網）

生活中心／綜合報導

王品集團旗下餐廳宣布漲價！旗下王品牛排、夏慕尼、莆田均調漲，其中夏慕尼漲幅最高約5.83%，以夏慕尼每套1030元套餐為例，預估貴了60元左右。

根據蘋果日報報導，王品集團由於基本工資調整、牛肉食材漲幅超過20％，為了繼續提供消費者優質服務，決定自2014年來再度漲價。這次調漲的品牌中，夏慕尼漲幅最高約5.83%，王品3種套餐漲幅分別為2.96%、2.42%、0.25%；莆田則是部分單品調漲，換算客單價約高出10元。

▲王品集團旗下舒果、ita品牌將自2018年12月中旬起陸續關店或調整。(圖／ETtoday資料照)



事實上王品集團為了永續經營，旗下餐廳不斷進行調整。《ETtoday》報導【王品宣布：旗下舒果、ita12月中旬起陸續關店調整】指出，下舒果、ita品牌將進行調整，ita全台四家店面將自2018年12月中旬起陸續關店，2019年二月底全數結束營業；王品主管預估閉店損失將低於2000萬元，影響每股稅後純益（EPS）約0.2元。

2015年開始，王品追求「穩健經營」及「持續增長」，2018年台灣已開出青花驕、12mini、禾樂、享鴨4個新品牌，深獲消費者肯定。在王品集團多角化的發展過程中，王品集團不斷評估市場特性與自身資源，從集團戰略高度，隨時調整品牌組合與經營規模，期許符合消費者的需求，希望達到最佳經營配置，同時兼顧同仁及投資人的