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快訊／日本茨城「放射性物質」外洩！核燃料製造所9員工安危確認中

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▲▼國際最新消息快訊圖。

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣東海村的「日本原子力研究開發機構」的燃料製造設備在作業中，感測放射性物質外洩的警鈴大作。據了解，當時共有9名工作人員在場。茨城縣表示，並未對周遭環境造成影響。

根據《日本放送協會》報導，日本原子力研究開發機構30日下午2時半左右，位於茨城縣東海村的核燃料製造循環工學研究所在作業過程中，驚傳警鈴大響，疑似是放射性物質外洩。據悉，當時現場共有9名工作人員正在作業中，目前正在確認9人安危。

消息傳出後，茨城縣政府表示，研究所附近的觀測站並未檢測出輻射量數值有所變化，對周圍環境並未產生影響，但詳細情形仍待調查。據了解，該警鈴是負責偵測作業過程中是否有放射性物質外洩，安裝在核燃料循環工學研究所「鈽燃料第二開發室」內，而該處則是主要製造由鈾與鈽混合組成、被稱為「MOX燃料」的核燃料。

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