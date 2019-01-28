溪床竊取珍貴台灣櫸耗時3天3夜　貨車後車身異常下陷被抓包

▲山老鼠竊取珍貴台灣櫸遭逮。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

1名王姓山老鼠年關將近要「賺一波」，從溪床上竊取1大塊價值不菲的台灣櫸，由於樹身龐大他獨自一人進行裁切，在溪床上費力的搬運木塊，耗費將近3天3夜，累得氣喘吁吁，最後僅能將帶離其中1塊木材，在運送過程卻遭警方攔查，大呼倒楣，全案後續依森林法及竊盜罪嫌移。

年關將近，不法宵小覬覦珍貴國有森林資源，台東關山分局獲報台東縣海端鄉新武呂溪林班地旁近期不明人車出入頻繁，警方會同台東林區管理處及保7總隊第9大隊台東分隊，於各處佈下天羅地網，在各盜伐熱點埋伏。

警方26日凌晨，驚見可疑車輛大燈一閃，從海端鄉嘉寶隧道旁施工便道竄出，攔檢後發現小貨車後車身異常下陷，犯嫌見事跡敗露，打開後車廂告知警方剛從溪床上竊取1大塊臺灣貴重樹種臺灣櫸。

經調查後，王姓犯嫌將滯留在溪床台灣櫸木，獨自一人裁切，並在高低起伏的溪床上用盡力氣搬運木塊，耗費將近三天三夜，最後僅能將帶離其中一塊木材，在運送過程卻遭警方攔查，讓他大呼倒楣。

保7總隊第9大隊表示，為加強年節安全維護工作，現以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，請不法宵小切勿以身試法，且為保護珍貴森林資源，森林法針對相關犯行均提高罰則及罰金，民眾請勿觸法，以保森林生態。