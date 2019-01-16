　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3個月減5公斤　有2個孩子的「副食品天后」如何做到？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

作者：陳蔚承、圖片來源：黃建賓

亮出在臉書上的照片，小雨麻驕傲地說：「我現在可以穿我高中的制服了！」在網路上，她是享有盛名的「副食品天后」；在生活中，她是兩個孩子的媽和運動愛好者。育兒族把時間、精力花在孩子身上，如果家中有孩子又同時是上班族，運動對他們來講更是天方夜譚。

「333運動法」其實是最基本的運動型態，即每周運動三次、每次30分鐘、心跳至少130下，但還是有許多人無法達到，理由大多是沒時間、無法養成習慣。那麼來看看小雨麻是如何達到養成運動習慣、成功瘦身。

6種簡單方法養成運動習慣

養成運動習慣並不容易，可能充滿挫折、疲憊和各種外力誘使你放棄。其實運動和養成習慣並不難。

「只需要有一張瑜珈墊，就能做很多運動，」小雨麻說。她常在家裡做徒手運動和高間歇性運動，如瑜珈、伏地挺身、弓箭步、開合跳、深蹲、棒式／側棒式運動等等，運動菜單十分豐富，「時間不用多，30分鐘就好，就能雕塑身材、增進心肺功能，且有氧、無氧運動交替天數做效果更好。」在家徒手運動後，短短3個月內就少了5公斤。

除了在家運動，她最常的是去慢跑，且每天都一定會找出時間運動，「不能把運動視為可有可無的事情。它如同吃飯一樣重要，而非用來暫時改善身材的手段，」她用了6個幫助自己將運動當成習慣的方式：

和朋友相約

2008年懷了長女，為了養胎，她許久沒運動，要重拾運動習慣相對困難。因此她找了同樣也是產後媽媽的朋友，「我們兩個意志都很堅定，想找回昔日的身材，」她說。一開始她推著健走200公尺的操場15圈；孩子會跑後，她就跟他玩遊戲，「抱著孩子走半圈，另外半圈跟孩子說：『我等等跑來追你喔！』，自己跑半圈追上孩子。」

「運動伴要慎選，」她建議，一開始不要找家人，因為家人可能會因為種種原因例如家務、身體不適等等很容易中斷，所以她找了有同樣目標的朋友，「等自己習慣養成後再找家人，如果家人中斷了，自己也不至於被拖下水，」她說。

後來先生看到她運動這麼有趣，也跟著一起運動，如果小孩在家，兩個人就輪流出門，興趣、家務同時滿足。

用APP紀錄

很多APP能紀錄運動距離和時間，除了能有效增進運動效果，親友也會知道你有在運動，能協助督促，「還有一個原因，是你用APP昭告天下你開始運動了，之後卻中斷了，這樣不是很糗嗎？」

她常用的APP是Nike+Running、Endomondo、Garmin Connect+MyFitnessPal

報名一場路跑

報名路跑有激勵的作用，「一開始我也覺得這麼累哪裡有趣，但報名了就是想跑完，」於是她開始訓練。2015年5月，她從健走開始，11月報名了第一場路跑。2016年3月報了第二場，該年冬天之後就一個月報一場半馬或超半馬（22K到30K），「路跑就是一場派對，大家都在互相激勵。」現在連小孩也跟她一起跑，除了耳濡目染，也因為在身邊都是大人，看到小朋友比賽都會給予鼓勵，孩子自然有信心。

（養成運動習慣後，小雨麻每個月都會報名路跑，「路跑就是一場派對，大家都在互相激勵，」她說。圖片來源：小雨麻提供）

買一本書，按表操課3個月

買一本值得信賴且能在家跟著做的書，也是不錯的方式。小雨麻推薦《完全運動聖經》、《一個人去跑步》、《你的身體就是最好的健身房》、《筋膜線按摩伸展全書》、《從走路開始，全馬破4的路跑全攻略。》

把運動和喜愛的行為連結

運動結束後做一件喜愛的事，能增強運動動機。小雨麻最喜歡在早上運動後，到一間自己愛吃的早餐店吃早餐，「當然這家餐廳提供的是健康食物，不然暴飲暴食就太浪費運動了。」

參加社團

在社團裡會遇到同好，能互相打氣指點，她建議，臉書、網路上很多運動社團，可以嘗試。

「規律運動大約兩年後，跟了我20多年的脂肪肝消失了，腰圍也少了10公分，褲子少了兩號，」她說。

（目前因求學旅居加拿大，一有機會就會到當地的健身房運動，「加拿大的健身房，銀髮族比年輕人還多，」她說。圖片來源：小雨麻提供）

減糖+碳水循環飲食 輕鬆甩油

除了運動，飲食也是減重關鍵，其中，「戒糖」是她的首要目標。如果想喝有味道的飲料，就選黑咖啡、花草茶、南非國寶茶等，「糖會成癮，但戒除成功之後對甜食的渴望會大大降低，有時一片香甜可口的蛋糕放在眼前甚至會猶豫要不要吃。」她也建議，如果習慣吃甜食的人，不妨慢慢減，例如全糖飲料改喝半糖一個月，再改喝微糖直到不加糖。

除了減糖，飲食搭配也能保持身體機能、增加運動效果，「運動前我會吃香蕉，它可以提供能量又不會讓肚子不舒服，」運動後就吃正餐，如果不到用餐時間，她會自製奶昔或吃蛋，「如果奶昔當點心，我會加堅果攝取健康油脂；但如果運動後要喝，我會拿掉堅果，因為它會延緩身體吸收碳水化合物和蛋白質。」

另外她也推薦碳水循環飲食法來增肌減脂。碳水循環飲食法是一種結合低碳水化合物和生酮的飲食方式，將運動日分為高碳日和低碳日，透過調整碳水化合物的攝取來達到瘦身、增肌的效果。

但碳水循環飲食法計算繁複，很多人無法持續。因此她建議第一次嘗試的人，用平常的飯量來計算即可，如果是高碳日，例如當天有重訓，就吃平常量；如果當天只有慢跑是低碳日，就吃一半的量。碳水化合物盡量避免選精緻澱粉，糙米、地瓜等低升糖指數的食物為佳。

增加肌肉，蛋白質不可少，她說可以吃「體重×1.5」的蛋白質，例如60公斤就吃90克蛋白質，碳水化合物和蛋白質的比例為3：1到4：1，且如果習慣了低碳水化合物的飲食法，還可以提高蛋白質量。

兩道低升糖甜品

即使飲食控制，小雨麻也會自製甜品，吃起來健康又安心，且沒有糖和麵粉，味道也不打折：

莓果蛋白奶昔

（圖片來源：親子天下提供）

材料：

1. 有機莓果75克

2. 堅果50克

3. 即食燕麥25克

4. 乳清蛋白粉1匙（或牛奶，看要喝多少就用多少）

作法：

所有材料放入果汁機攪拌打成奶昔即可

抹茶蛋糕

（圖片來源：親子天下提供）

材料：

1. 蛋5顆

2. 耐高溫植物油52克

3. 烘備用杏仁粉85克

4. 赤藻糖醇80克

6. 天然抹茶粉1大匙

7. 無鋁泡打粉1小匙

8. 天然香草精1.5小匙（或香草籽5小匙）

作法：

1. 以攝氏180度預熱烤箱

2. 所有材料放入果汁機攪拌成麵糊

3. 再編成25公分或質借約20公分的烤模中店烘焙紙，將麵糊倒入。

4. 烘烤22分鐘，關掉烤箱，讓蛋糕體在烤箱中靜置30分鐘。

延伸閱讀：

小禎半年內瘦37公斤！醫:飲食順序「這樣調整」 效果會更好

晚間10點後才吃飯仍可瘦身成功　他分享7撇步

藝人Selina三個月體脂大減近10％　醫：靠2件事有可能做到

1年瘦12公斤！她除練肌力外　還搭配「一項寶物」促進血液循環

睡眠不足易變胖...有解啦！ 起床後做這事可增加「瘦素」分泌

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

ET快訊
虐女嬰4嫌送地檢署！鄉民「扛雞蛋」塞爆：誰准交保
微風女神分了帥T！「被抓3P劈腿」7張私訊圖外流
首例！誤導邱議瑩「麥」離開　中天新聞遭NCC罰20萬

關鍵字：康健雜誌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車　中市府：誤植回收將究責

請假休息！婆婆關心...她「問句式回話」挨批無禮　滿頭問號求助網友

旅日碰到消費爭議免驚！精通6國語言「觀光客熱線」上線　

變態買家「想要妳的內褲」！她魔性1句神拆招　跳針回「要嗎x3」網笑炸

比陸上還賺！國際郵輪徵才不加小費「實拿X萬」　錄取條件曝光了

少給國家31億！　21所私校被爆租台糖土地最低每坪2.2元　

批監委「發明罪名」彈劾管中閔　渡也：那誰來彈劾監察委員？

今年最IN潮流藝術聖地　台北國際潮流藝術展限時贈票　

3個月減5公斤　有2個孩子的「副食品天后」如何做到？

北北基宜升級豪大雨特報！　周四冷空氣最強「中部以北低溫剩14度」

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車　中市府：誤植回收將究責

請假休息！婆婆關心...她「問句式回話」挨批無禮　滿頭問號求助網友

旅日碰到消費爭議免驚！精通6國語言「觀光客熱線」上線　

變態買家「想要妳的內褲」！她魔性1句神拆招　跳針回「要嗎x3」網笑炸

比陸上還賺！國際郵輪徵才不加小費「實拿X萬」　錄取條件曝光了

少給國家31億！　21所私校被爆租台糖土地最低每坪2.2元　

批監委「發明罪名」彈劾管中閔　渡也：那誰來彈劾監察委員？

今年最IN潮流藝術聖地　台北國際潮流藝術展限時贈票　

3個月減5公斤　有2個孩子的「副食品天后」如何做到？

北北基宜升級豪大雨特報！　周四冷空氣最強「中部以北低溫剩14度」

外媒公開ＯＯＯ《X戰警：黑鳳凰》死亡！　葬禮畫面解密

插畫家垃圾人／你人生過得好嗎？

業者利多！有線電視收費上限可隨物價指數進行調整

爆米花／合庫對決崇越　總冠軍G2因雨延賽

大馬大師賽／曾因致敬李宗偉帶球拍違規　桃田返大馬更思念

3月9日開始考試！　國台辦：「開放中小學教師資格」台生受益

2汪爭寵「搶抱抱」氣到狂吵　爸無奈：人帥真煩惱

清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車　中市府：誤植回收將究責

當立委17年　高金素梅：2件事讓我肯定曾任行政院長的蘇貞昌

外籍女捷運站出口和男友拍照　機車匪搶走包包還入鏡

生活熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬..

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭..

處女男結帳前問一句　她怒：哪可..

必買手排車！網驚爆原因：自帶防..

年菜募款低於5成　老人心疼社工

便當50吃到飽　他納悶都沒年輕..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

補習班打來！她誠實答2字爆擊工..

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？

鑽車縫拒6000私了　拿到收據..

肉圓店「神奇辣椒」10幾罐一早..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

凶煞惡鬼纏身！土地公現身2次收..

台灣公部門最美的名片　網推爆

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！閨房過夜秘辛曝光

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...」露半球

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面