3個月減5公斤　有2個孩子的「副食品天后」如何做到？

作者：陳蔚承、圖片來源：黃建賓

亮出在臉書上的照片，小雨麻驕傲地說：「我現在可以穿我高中的制服了！」在網路上，她是享有盛名的「副食品天后」；在生活中，她是兩個孩子的媽和運動愛好者。育兒族把時間、精力花在孩子身上，如果家中有孩子又同時是上班族，運動對他們來講更是天方夜譚。

「333運動法」其實是最基本的運動型態，即每周運動三次、每次30分鐘、心跳至少130下，但還是有許多人無法達到，理由大多是沒時間、無法養成習慣。那麼來看看小雨麻是如何達到養成運動習慣、成功瘦身。

6種簡單方法養成運動習慣

養成運動習慣並不容易，可能充滿挫折、疲憊和各種外力誘使你放棄。其實運動和養成習慣並不難。

「只需要有一張瑜珈墊，就能做很多運動，」小雨麻說。她常在家裡做徒手運動和高間歇性運動，如瑜珈、伏地挺身、弓箭步、開合跳、深蹲、棒式／側棒式運動等等，運動菜單十分豐富，「時間不用多，30分鐘就好，就能雕塑身材、增進心肺功能，且有氧、無氧運動交替天數做效果更好。」在家徒手運動後，短短3個月內就少了5公斤。

除了在家運動，她最常的是去慢跑，且每天都一定會找出時間運動，「不能把運動視為可有可無的事情。它如同吃飯一樣重要，而非用來暫時改善身材的手段，」她用了6個幫助自己將運動當成習慣的方式：

和朋友相約

2008年懷了長女，為了養胎，她許久沒運動，要重拾運動習慣相對困難。因此她找了同樣也是產後媽媽的朋友，「我們兩個意志都很堅定，想找回昔日的身材，」她說。一開始她推著健走200公尺的操場15圈；孩子會跑後，她就跟他玩遊戲，「抱著孩子走半圈，另外半圈跟孩子說：『我等等跑來追你喔！』，自己跑半圈追上孩子。」

「運動伴要慎選，」她建議，一開始不要找家人，因為家人可能會因為種種原因例如家務、身體不適等等很容易中斷，所以她找了有同樣目標的朋友，「等自己習慣養成後再找家人，如果家人中斷了，自己也不至於被拖下水，」她說。

後來先生看到她運動這麼有趣，也跟著一起運動，如果小孩在家，兩個人就輪流出門，興趣、家務同時滿足。

用APP紀錄

很多APP能紀錄運動距離和時間，除了能有效增進運動效果，親友也會知道你有在運動，能協助督促，「還有一個原因，是你用APP昭告天下你開始運動了，之後卻中斷了，這樣不是很糗嗎？」

她常用的APP是Nike+Running、Endomondo、Garmin Connect+MyFitnessPal

報名一場路跑

報名路跑有激勵的作用，「一開始我也覺得這麼累哪裡有趣，但報名了就是想跑完，」於是她開始訓練。2015年5月，她從健走開始，11月報名了第一場路跑。2016年3月報了第二場，該年冬天之後就一個月報一場半馬或超半馬（22K到30K），「路跑就是一場派對，大家都在互相激勵。」現在連小孩也跟她一起跑，除了耳濡目染，也因為在身邊都是大人，看到小朋友比賽都會給予鼓勵，孩子自然有信心。

（養成運動習慣後，小雨麻每個月都會報名路跑，「路跑就是一場派對，大家都在互相激勵，」她說。圖片來源：小雨麻提供）

買一本書，按表操課3個月

買一本值得信賴且能在家跟著做的書，也是不錯的方式。小雨麻推薦《完全運動聖經》、《一個人去跑步》、《你的身體就是最好的健身房》、《筋膜線按摩伸展全書》、《從走路開始，全馬破4的路跑全攻略。》

把運動和喜愛的行為連結

運動結束後做一件喜愛的事，能增強運動動機。小雨麻最喜歡在早上運動後，到一間自己愛吃的早餐店吃早餐，「當然這家餐廳提供的是健康食物，不然暴飲暴食就太浪費運動了。」

參加社團

在社團裡會遇到同好，能互相打氣指點，她建議，臉書、網路上很多運動社團，可以嘗試。

「規律運動大約兩年後，跟了我20多年的脂肪肝消失了，腰圍也少了10公分，褲子少了兩號，」她說。

（目前因求學旅居加拿大，一有機會就會到當地的健身房運動，「加拿大的健身房，銀髮族比年輕人還多，」她說。圖片來源：小雨麻提供）

減糖+碳水循環飲食 輕鬆甩油

除了運動，飲食也是減重關鍵，其中，「戒糖」是她的首要目標。如果想喝有味道的飲料，就選黑咖啡、花草茶、南非國寶茶等，「糖會成癮，但戒除成功之後對甜食的渴望會大大降低，有時一片香甜可口的蛋糕放在眼前甚至會猶豫要不要吃。」她也建議，如果習慣吃甜食的人，不妨慢慢減，例如全糖飲料改喝半糖一個月，再改喝微糖直到不加糖。

除了減糖，飲食搭配也能保持身體機能、增加運動效果，「運動前我會吃香蕉，它可以提供能量又不會讓肚子不舒服，」運動後就吃正餐，如果不到用餐時間，她會自製奶昔或吃蛋，「如果奶昔當點心，我會加堅果攝取健康油脂；但如果運動後要喝，我會拿掉堅果，因為它會延緩身體吸收碳水化合物和蛋白質。」

另外她也推薦碳水循環飲食法來增肌減脂。碳水循環飲食法是一種結合低碳水化合物和生酮的飲食方式，將運動日分為高碳日和低碳日，透過調整碳水化合物的攝取來達到瘦身、增肌的效果。

但碳水循環飲食法計算繁複，很多人無法持續。因此她建議第一次嘗試的人，用平常的飯量來計算即可，如果是高碳日，例如當天有重訓，就吃平常量；如果當天只有慢跑是低碳日，就吃一半的量。碳水化合物盡量避免選精緻澱粉，糙米、地瓜等低升糖指數的食物為佳。

增加肌肉，蛋白質不可少，她說可以吃「體重×1.5」的蛋白質，例如60公斤就吃90克蛋白質，碳水化合物和蛋白質的比例為3：1到4：1，且如果習慣了低碳水化合物的飲食法，還可以提高蛋白質量。

兩道低升糖甜品

即使飲食控制，小雨麻也會自製甜品，吃起來健康又安心，且沒有糖和麵粉，味道也不打折：

莓果蛋白奶昔

（圖片來源：親子天下提供）

材料：

1. 有機莓果75克

2. 堅果50克

3. 即食燕麥25克

4. 乳清蛋白粉1匙（或牛奶，看要喝多少就用多少）

作法：

所有材料放入果汁機攪拌打成奶昔即可

抹茶蛋糕

（圖片來源：親子天下提供）

材料：

1. 蛋5顆

2. 耐高溫植物油52克

3. 烘備用杏仁粉85克

4. 赤藻糖醇80克

6. 天然抹茶粉1大匙

7. 無鋁泡打粉1小匙

8. 天然香草精1.5小匙（或香草籽5小匙）

作法：

1. 以攝氏180度預熱烤箱

2. 所有材料放入果汁機攪拌成麵糊

3. 再編成25公分或質借約20公分的烤模中店烘焙紙，將麵糊倒入。

4. 烘烤22分鐘，關掉烤箱，讓蛋糕體在烤箱中靜置30分鐘。

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