台灣太好玩想多留　3越籍青年第一天就脫團打工

▲3越籍青年脫團打工，遭大園警查獲送辦。（圖／大園警分局提供） 記者楊淑媛／桃園報導

去年12月發生越南籍旅客以觀光名義來台後集體脫團事件，引起社會矚目；大園警分局為此加強查緝在轄內非法活動的外來人口，7日下午查獲3名逃逸的越南籍青年，其中2名持觀光簽證來臺的旅客供稱，因覺得臺灣太好玩，才會脫團打工賺旅費，3人於訊後經檢方送辦。

大園警方表示，3名被查獲的越籍青年，分別是黃男(18歲)及范男(18歲)，兩人是於去年10月以觀光的名義跟團來臺，但到達的第一天即脫團落跑；而黎男(23歲)則是在3年多前，經由人力仲介至臺中打工，於去年2月逃逸後失聯。

▲3越籍青年脫團打工，遭大園警查獲送辦。（圖／大園警分局提供）

3人昨天下午在大園區大觀路與潮音路口時，因形跡可疑，潮音派出所巡邏員警上前盤查，發現3人全都是通報協尋的越南籍人士，將他們帶回偵詢，黃男及范男坦承是以觀光名義來臺打工，黎男則是因居留證到期，想繼續賺錢才會逃逸，警方於詢後將3人解送至桃園市專勤隊偵辦。

大園警方說，為防止脫團的越南籍旅客流竄至轄內非法打工，近期除加強巡邏外，更針對外籍人士易聚集場所加強臨檢查緝，而轄內因有多個工業區、工廠林立，外籍移工人數合計就有將近1萬6千人，人數眾多且流動頻繁，因此工業區附近的小吃店、雜貨店等處所，均為查緝的重點。