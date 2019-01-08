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巴斯夫「慘賠36億」內鬼曝光！竟敗在一封關鍵檢舉信

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記者柯沛辰／綜合報導

知名德企巴斯夫（BASF）在台子公司長期供應台積電化學耗材，不料卻爆出6名高階主管遭2億多元收買，成為對岸商業間諜。警方追查後，發現6人涉嫌盜賣12吋晶圓的酸洗液製程給大陸廠商，還擔任對方公司要職，但此舉疑似引起大陸同事眼紅，匿名寄信向我刑事局檢舉，整起案件才曝光。

據了解，巴斯夫是全球最大化工企業，在台子公司則負責生產硫酸、氨水等電子化學品，再銷售給台積電使用。不過，刑事局偵七大隊日前接獲檢舉，指退休的56歲林姓廠長涉嫌吸收5名離職、現任高階主管，竊取商業機密，還集體跳槽到大陸的「江陰江化」，簽訂2億元的協助建廠合約，成功生產了12吋晶圓酸洗液的技術配股，初步已獲益4200萬元。

▲台積電酸蝕液專供廠「巴斯夫」　製程機密遭盜賣大陸年營損36億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲台積電酸蝕液專供廠「巴斯夫」，製程機密遭盜賣年營損36億元台幣。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

警方偵辦後，粗估年營業損失高達1億歐元（約新台幣36億元），本月3日循線搜索巴斯夫桃園觀音廠，拘提黃、林等6名嫌犯，訊後依違反營業秘密法送辦，其中5人遭羈押禁見、1人10萬元交保。事後有媒體指台積電遭受波及，但台積電7日澄清「該事件與公司生產、技術等營業無關，沒有受到影響。」

特別的是，案件曝光始於刑事局2017年底收到的一封匿名檢舉信，內容指控巴斯夫的黃姓工程師提供商業秘密給陸企，而「江陰江化」則匯款予以報酬。警方追查共犯，果真發現余姓、葉姓、許姓工程師原先在巴斯夫擔任經理或課長，但後來都陸續跳槽到「江陰江化」，跳級擔任總經理、總廠長、廠長等職。

刑事局幹員認為，檢舉信雖以電腦打字書寫，但內容鉅細靡遺，還有一些大陸慣用語，若非公司內部員工，根本不可能知道詳細內容，因此懷疑是犯嫌被挖腳擔任高層主管，又受公司器重，才疑似遭同事眼紅檢舉。

▲台積電酸蝕液專供廠「巴斯夫」，製程機密遭盜賣大陸年營損36億。（圖／記者柳名耕攝）

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關鍵字：台積電,美光,巴斯夫,酸蝕液,營業機密,盜賣機密,江陰江化

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