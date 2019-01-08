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瘋電影／影　除了影子還是影子

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文／賴賴

▲▼影。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這部電影之於美術沒有話說，但是劇情實在乏善可陳，不論是宮廷裡的禮儀，或是劇情內容空洞的安排，介於古文與現代的對白，無法入戲的設計使人耐性盡失，尤其是飾演主公與公主兩人，不論是氣質內涵與態度都極為平凡似鄰家缺乏教育水準的小孩，搭配在黑白肅穆的畫面中，更顯突兀。據說張藝謀導演原本想找景甜擔任女主角，若是景甜這部電影整體質感就整齊了，這便是後張藝謀的作品，而孫儷使人誤以為張藝謀找回初心的水準。

影子腳色內涵單薄，自問自己是誰橋段設計有點淺，夫人與影子朝夕相處而產生感情過程粗糙，於是古代夫人爬牆了，影子死掉了沒呢？就是一部比黑白多一點顏色的美術影像類電影，如果關掉對白，也許會更加分。

結局設計有羅生門的味道很不錯，就是一部道具設計新穎有創意，武器有驚喜，視覺層次質感出色的美術電影，但這也絕不能與王家衛相提並論。

片　　名：影
英文名稱：Shadow
類　　型：動作、劇情
上映日期：2018-12-20
片　　長：01時56分
導　　演：張藝謀(Zhang Yimou)
演　　員：孫儷 、 鄧超 、 胡軍(Hu Jun) 、 王景春 、 王千源 、 鄭愷、 關曉彤 、 吳磊
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：傳影互動


劇情大綱

沛國大都督 - 子虞（鄧超 飾）遭敵國戰將擊敗，負傷期間，子虞出動從小培養的「影子」境州（鄧超 飾），代替他穿梭於朝堂和戰場之間。身為「影子」的境州必須在這場貴族謀權的遊戲中步步為營、掙扎求生......然而，境州甘心就這樣成為一個受人擺佈的魁儡嗎？一場震撼歷史的腥風血雨將就此展開。

自古皆有替身，人稱「影子」，在危急時刻挺身而出，為真身搏回一命。然而真身替身，真假難辨，互為一體，又各謀其位......

▲▼影。（圖／imdb）

▲視覺攝影真心美輪美奐。

▲▼影。（圖／imdb）

▲演員中這位奸臣表現最令人入戲。

▲▼影。（圖／imdb）

▲這位王與王妹的對白，實在令人難以招架。


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關鍵字：瘋電影,,賴賴,孫儷,鄧超,胡軍(Hu Jun),王景春,王千源,鄭愷,關曉彤,吳磊

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