▲東元推出4K高畫質量子點液晶電視。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團今天（4日）舉辦2019年全系列新品發表會，推出全領域空調及個人生活化家電，主打家電精緻化，商用空調變頻化，並為了搶攻4K高畫質市佔率，推出全新智慧化的4K電視，其中亮點產品就是75吋液晶大電視，符合時下家用需求。

全球電視面板市場，4K產品已經深度普及，特別是43吋以上的中大尺寸電視，已經成為標準配備，根據群智咨詢統計指出，2018年的全球4K電視面板的出貨數量超過1.1億台，滲透率接近40％，而2019年全球4K面板的滲透率將進一步增長到47％，而隨著4K產品的快速普及，滲透率逐步接近5成，預計2020年之後4K面板滲透率的增速才會放緩。

▲搶攻4K高畫質市佔，東元推出75吋液晶大電視。（圖／記者姚惠茹攝）

東元今天推出的全新智慧化的4K電視，其中亮點產品就是75吋量子點液晶AV大電視，採用窄邊框設計，並強調智慧化，採用4+4核心-64位元高階電視處理器，新一代數位顯示看板整合型系統應用，還有DTS雙解碼系統和杜比音效所營造出的環繞音效，讓觀賞者猶如身歷其境，並且內建專業級音箱式配備，搭配T-FORCE技術，來呈現DTS和杜比的音質。

其中新一代數位顯示看板整合型系統應用，指得是直覺是簡便智慧手機廣告編輯方案，可以在手機上進行編輯，然後再傳送到東元的智慧電視，就是立即播放，也可以和家人溝通、做商業廣告、行程安排提醒等功能。

東元4K電視採用8.8mm的金屬窄邊框設計，利用高層次的工藝技術，挑戰極窄邊框及9.8mm超薄機身，呈現視覺無邊框的感覺，並且使用革命性的量子點QLED，實現全色域的色彩表現，搭配東元獨家的超高色域校準技術，讓色彩表現優於傳統的LED電視達28％以上。

▲左起為東元集團協理彭繼曾、會長黃茂雄、代理總經理連昭志。（圖／記者姚惠茹攝）