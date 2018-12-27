讓「上帝的部落」休養生息　2019年起非假日封路、不接客





▲司馬庫斯預計從1月7日起平日全線封閉，部落也不接待遊客。（圖／尖石鄉公所，下圖同）

生活中心／綜合報導

司馬庫斯有「上帝的部落」美稱，為因應明年聯絡道路施工，預計從1月7日起平日全線封閉，部落也不接待遊客，而最新交管計劃已公佈！司馬庫斯部落族人預估，明年人潮將驟減四分之三，但為了保障旅客行車安全，也能藉此讓大自然有時間休養生息。

知名觀光勝地司馬庫斯，因聯外道路狹窄且坑洞多，被遊客戲稱為「最顛簸的16公里」，對此，尖石鄉公所指出，司馬庫斯聯絡道路6至16公里道路改善工程，獲前瞻基礎建設計畫核定總工程經費約1.17億元，工程已於12月4日開工，主要工項為提升路面品質與建置安全護欄；為顧及施工品質與養護時程，公所與部落協調決定封路施工。

尖石鄉公所說，2019年元旦連假過後，司馬庫斯聯絡道路預計自元月7日到31日，週一到週五全線封閉，週六中午12點起到週日開放車輛通行，除了部落人下山添購生活用品，對外只接待預約訂房團客，由公所支援5到6輛9人座廂型車，自施工起訖點接駁進入部落，遊客須步行約1公里通行施工區段搭車。

▲新竹縣尖石鄉司馬庫斯明年交管計畫出爐。

不過，明年2月起進入司馬庫斯櫻花季，適逢寒假及農曆春節，整個2月開放通行，228連假過後，3月4日起重新封閉，恢復只有週六、日開放採接駁制，管制將持續至6月28日，期間僅兒童節、清明4天連假，及7、8月暑假2個月重新開放，屆時如工程尚未完工，將於9月再封路復工，進行管制。

司馬庫斯位處海拔1500公尺高山上，是最偏遠的泰雅族部落，而有「上帝的部落」之稱，每年吸引6萬人朝聖，觀光財是司馬庫斯部落最主要的收入，但為讓部落好好休養生息，明年起將進行封路，即便會少掉四分之三的遊客造訪，部落仍支持道路施工。