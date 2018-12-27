瘋電影／非賣品　水某是窮人全部的財產

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影的流暢度與節奏是無可挑剔的商業操作，這位導演第一次導電影，果然在鏡頭過程是沒有特別感受到差異，這部電影其實也可以在電視上觀賞，沒有電影語言的層次，但是就是不難看。

韓國劇本仍然屬於成熟的安排，不論細節儘管開打的過程，要觀眾感受到爽度，則壞人必須壞到爆，而這部電影和前陣子的《血薄荷》有類似的安排，血薄荷是老公女兒被槍殺復仇，而這片則是老婆直接被人口販子擄走，感覺韓國真是一個非常不可思議的國家，再再凸顯出韓國警察的無能。

韓國警察真的是全世界最得罪電影人的警察了。

片 名：非賣品

英文名稱：Unstoppable

類 型：動作、犯罪

上映日期：2018-11-30

片 長：01時55分

導 演：金敏浩

演 員：馬東石(Ma Dong-Seok) 、 宋智孝 、 金盛吳

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫



劇情大綱

人口販賣集團綁架了一名前黑道份子的妻子，他們準備面臨厄運降臨……



過去曾是流氓的東哲（馬東石 飾），努力洗清黑暗的過去，想和如天使般善良的妻子智秀（宋智孝 飾）迎接平凡的生活。然而，東哲魯莽的個性，讓他在生意上不斷做出錯誤決策。

某日東哲回家後，發現屋內有打鬥的痕跡，智秀也不見蹤影，東哲立刻明白智秀遭到了綁架。不久，一通陌生來電表示要付東哲一筆錢，要求東哲將妻子賣給他……究竟憤怒的東哲會採取什麼行動呢？

▲老實的馬東石又參與投資了，這次會不會被騙?

▲老婆是個講義氣的女漢子性格。

▲人口販子壞到骨子底。



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