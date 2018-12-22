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沙拉油桶也可以變電腦！日變態PC博覽會　任何東西都能成為電腦機殼

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▲▼變態PC博覽會。（圖／取自推特）

▲日本網路上舉辦的這場《變態PC博覽會》裡可以看到各種千奇百怪的電腦。（圖／取自推特）

科技中心／綜合報導

許多電競迷及科技迷總愛自己組裝電腦，除了講究散熱效能、最高級的顯示卡外，還以在電腦安上各種炫砲的設計為傲，不過在日本網路上舉辦的這場《變態PC博覽會》裡，你只會看到各種千其百怪的電腦，它們的外殼可能是生啤酒機，可能是酒瓶、油灌，還可能就是一台任天堂主機！

《變態PC博覽會》是一個在日本社交網路上舉行的活動，主題是以各種充滿創意的方式組裝一台電腦，參與者可將自己的作品拍照並上傳網路，讓網友鑑賞並投票，最受歡迎作品還有可能獲得獎品。

首先登場的就是這台台「油桶」電腦，推文者的老闆告訴他沒有預算，但請他製作一台個人電腦，於是這台油桶電腦就誕生了！正面挖孔裝上光碟機，背面為散熱所以做成開放式的，而油桶的蓋子則化生為電源開關。

再來可以看到這台以asahi生啤酒機為外殼做成的電腦，別小看它，在喝啤酒的同時還能同步水冷散熱，可說是一石二鳥，不過缺點就是太佔桌面了。

如果真的找不到什麼外殼也別煩惱了，直接放進抽屜裡吧！據推文者的說法，他已經這樣用了2年了呢。

這個乍看之下是一台超級任天堂主機，但事實上他也是一台電腦。拔下機上卡帶就可以看到裡面的SSD了。

身為一個專業貓奴，有一個貓跳台電腦，也是很合邏輯的。

還可以做成一台流水素麵電腦！不過這要是漏水...

為了讓視為維持一致，這名推主直接做了一台與曲面顯示器相同弧度的電腦。 

想看更多充滿創意的電腦，可以在推上搜尋「 #変態PC博覧会2018

ET快訊
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關鍵字：變態PC博覽會,組電腦,主機

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