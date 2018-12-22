沙拉油桶也可以變電腦！日變態PC博覽會　任何東西都能成為電腦機殼

▲日本網路上舉辦的這場《變態PC博覽會》裡可以看到各種千奇百怪的電腦。（圖／取自推特）
科技中心／綜合報導
許多電競迷及科技迷總愛自己組裝電腦，除了講究散熱效能、最高級的顯示卡外，還以在電腦安上各種炫砲的設計為傲，不過在日本網路上舉辦的這場《變態PC博覽會》裡，你只會看到各種千其百怪的電腦，它們的外殼可能是生啤酒機，可能是酒瓶、油灌，還可能就是一台任天堂主機！
《變態PC博覽會》是一個在日本社交網路上舉行的活動，主題是以各種充滿創意的方式組裝一台電腦，參與者可將自己的作品拍照並上傳網路，讓網友鑑賞並投票，最受歡迎作品還有可能獲得獎品。
首先登場的就是這台台「油桶」電腦，推文者的老闆告訴他沒有預算，但請他製作一台個人電腦，於是這台油桶電腦就誕生了！正面挖孔裝上光碟機，背面為散熱所以做成開放式的，而油桶的蓋子則化生為電源開關。
面白そうなタグを見付けたので過去に晒したPCでは有りますが参加させて頂きます。社長から「予算無いけどPC作ってくれ」と言われて余った部品と会社に転がってる一斗缶を使って組みました。嫌がらせ目的だった私の予想に反して社内大爆笑でした。ちなみに缶の蓋が電源SWです。 #変態PC博覧会2018 pic.twitter.com/atKjs4xuxV— 岡山 健＠一斗缶PCの人 (@tacosfit) 2018年12月14日
再來可以看到這台以asahi生啤酒機為外殼做成的電腦，別小看它，在喝啤酒的同時還能同步水冷散熱，可說是一石二鳥，不過缺點就是太佔桌面了。
#変態PC博覧会2018— ABS博士 (@abs_hakase) 2018年12月15日
過去作品から
とあるイベントで作成した、
業務用ビールディスペンサーに
組み込んだMODPC
ビールの冷却機能をそのままPCの水冷に使用。
ビールもPCも冷やせて一石二鳥なPC
欠点は飲み過ぎてしまう所と
机の上に置くには大きすぎる点 pic.twitter.com/XAX1cjjXFp
如果真的找不到什麼外殼也別煩惱了，直接放進抽屜裡吧！據推文者的說法，他已經這樣用了2年了呢。
パソコンが場所を取る&煩いという問題点をタンスに詰め込むことで一気に解消した。 これで2年ほど稼働しておりました。#変態PC博覧会2018 pic.twitter.com/ifJb7txCHA— きせいあか (@ky_kyky) 2018年12月15日
這個乍看之下是一台超級任天堂主機，但事實上他也是一台電腦。拔下機上卡帶就可以看到裡面的SSD了。
スーファミでWindows10起動するようにした pic.twitter.com/uv8dmafKDc— M氏 モリケン @2日目日曜 東6ホール ト-28a (@akiba_ten_M) 2017年12月11日
身為一個專業貓奴，有一個貓跳台電腦，也是很合邏輯的。
中身はショボイが。。。#キャットタワーPC#変態PC博覧会2018 pic.twitter.com/xQ3b2zxzJi— 遊PC (@PC89440123) 2018年12月11日
還可以做成一台流水素麵電腦！不過這要是漏水...
面白いのが出てきたので、最後にもう1つだけ懐かしい過去のを。— GIGABYTE Japan (@GIGABYTE_News) 2018年12月7日
『流しそうめんPC』#変態PC博覧会2018
これ、本当に水を上部の竹筒に流していたのですよ(ﾟДﾟ;)
CPU のブロックを通った後、竹筒をオープン(!!)に流れて、下部のタンクに戻る仕組み。動画が残っていなくて残念……(´；ω；`)ｳｯ… pic.twitter.com/pcaSX16YU5
為了讓視為維持一致，這名推主直接做了一台與曲面顯示器相同弧度的電腦。
#変態PC博覧会2018— saito_MOD (@saito_MOD) 2018年12月16日
さいごは、湾曲モニタ型PCです。湾曲モニタを同じ形のPCを作りました。 pic.twitter.com/BOOLGhQFGm
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