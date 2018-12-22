沙拉油桶也可以變電腦！日變態PC博覽會　任何東西都能成為電腦機殼

▲日本網路上舉辦的這場《變態PC博覽會》裡可以看到各種千奇百怪的電腦。（圖／取自推特）

科技中心／綜合報導

許多電競迷及科技迷總愛自己組裝電腦，除了講究散熱效能、最高級的顯示卡外，還以在電腦安上各種炫砲的設計為傲，不過在日本網路上舉辦的這場《變態PC博覽會》裡，你只會看到各種千其百怪的電腦，它們的外殼可能是生啤酒機，可能是酒瓶、油灌，還可能就是一台任天堂主機！

《變態PC博覽會》是一個在日本社交網路上舉行的活動，主題是以各種充滿創意的方式組裝一台電腦，參與者可將自己的作品拍照並上傳網路，讓網友鑑賞並投票，最受歡迎作品還有可能獲得獎品。

首先登場的就是這台台「油桶」電腦，推文者的老闆告訴他沒有預算，但請他製作一台個人電腦，於是這台油桶電腦就誕生了！正面挖孔裝上光碟機，背面為散熱所以做成開放式的，而油桶的蓋子則化生為電源開關。

再來可以看到這台以asahi生啤酒機為外殼做成的電腦，別小看它，在喝啤酒的同時還能同步水冷散熱，可說是一石二鳥，不過缺點就是太佔桌面了。

#変態PC博覧会2018



過去作品から



とあるイベントで作成した、

業務用ビールディスペンサーに

組み込んだMODPC



ビールの冷却機能をそのままPCの水冷に使用。

ビールもPCも冷やせて一石二鳥なPC



欠点は飲み過ぎてしまう所と

机の上に置くには大きすぎる点 pic.twitter.com/XAX1cjjXFp — ABS博士 (@abs_hakase) 2018年12月15日

如果真的找不到什麼外殼也別煩惱了，直接放進抽屜裡吧！據推文者的說法，他已經這樣用了2年了呢。

這個乍看之下是一台超級任天堂主機，但事實上他也是一台電腦。拔下機上卡帶就可以看到裡面的SSD了。

スーファミでWindows10起動するようにした pic.twitter.com/uv8dmafKDc — M氏 モリケン @2日目日曜 東6ホール ト-28a (@akiba_ten_M) 2017年12月11日

身為一個專業貓奴，有一個貓跳台電腦，也是很合邏輯的。

還可以做成一台流水素麵電腦！不過這要是漏水...

面白いのが出てきたので、最後にもう1つだけ懐かしい過去のを。

『流しそうめんPC』#変態PC博覧会2018



これ、本当に水を上部の竹筒に流していたのですよ(ﾟДﾟ;)

CPU のブロックを通った後、竹筒をオープン(!!)に流れて、下部のタンクに戻る仕組み。動画が残っていなくて残念……(´；ω；`)ｳｯ… pic.twitter.com/pcaSX16YU5 — GIGABYTE Japan (@GIGABYTE_News) 2018年12月7日

為了讓視為維持一致，這名推主直接做了一台與曲面顯示器相同弧度的電腦。

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