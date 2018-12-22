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熬了9年買房…先生卻倒了　一通電話毀闆娘「12年了，先生還是沒有醒」

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圖文／鏡週刊

2006年，有一天我接到一通電話，先生在工廠出事，我趕到醫院，拚命叫他的名字，可是不管我怎麼喊，他都沒反應。

我23歲認識我先生，我們都是緬甸華僑，他那時在台灣工作，1、2年才回緬甸一次，我們先訂婚，我那時傻傻的，也沒想過他會不會毀婚，就衷衷心心地等。他哪裡吸引我？帥吧呵呵，我們27歲結婚，29歲搬來台灣。

黃雙芝與先生感情極好，她說有時看其他夫妻大吵，「我會想何必呢，就算想法不同，講兩句就沒事了。」（黃雙芝提供）

他在鋼鐵工廠上班，我在小吃店工作，我們生了2個小孩，省吃儉用，先生每天工作12個小時，一個月可以賺6萬多元。9年後我們終於買房子，每天早上全家上班的上班、上學的上學，晚上一個個回到家，雖然辛苦，每天都好快樂。

可是，房子才買一年，先生就出事，變成植物人。我天天抱他起來做復健，好重，但醫生說不做復健，肌肉會萎縮變形。一段時間後，我跟小孩說，雖然把拔躺著，但我們就當成他去上班了，你們該做的還是要做，該玩的還是要玩，就是要快樂，別擔心，馬麻會承擔一切。

但我自己好怕。在家時，轉過頭來，怎麼沒看到人，上樓，沒看到人。這樣過了2年，先生還是沒醒，我告訴自己要想辦法。我想起以前跟先生有個夢想，開一間小店賣緬甸破酥包，我打電話回緬甸，請媽媽一個步驟一個步驟教，台灣、緬甸的麵粉不一樣，連氣候都不一樣，試好多次都做不好。

我一直摸索、改進，破酥包終於做得比較好，可是，我又怕賣不出去。這時，小孩學校的新移民中心主任說，不用擔心，先賣給學校老師。溫暖幫忙的人很多，我也學電腦，上網賣，慢慢的生意穩定，我每天大清早工作到晚上8點，一天大概做200個破酥包，很累，可是有人喜歡吃我的破酥包，我就對自己更有信心。我依然常提醒小孩，不要怕，事情發生了我們就面對。

兒子還小時，黃雙芝便會偶爾打開衣櫥，讓兒子試穿先生的襯衫。

12年了，先生還是沒有醒。當年女兒才10歲、兒子6歲，很慶幸他們都沒學壞，今年女兒從台北醫學大學畢業了，在一間德國大藥廠上班，兒子高三，和他爸爸一樣愛運動，做伏地挺身的樣子居然跟他爸爸一模一樣。很久以前，我偶爾會打開先生的衣櫃，讓兒子試穿他把拔的衣服，他曾說等他長大後想穿這件、想穿那件。現在，兒子終於能穿上他把拔那些襯衫了，他說覺得自己穿起來很帥。

　

黃雙芝　51歲　破酥包店老闆娘　桃園市

 


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