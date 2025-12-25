霸凌網紅醫師女兒？涉事學生家長澄清：被暗示轉學　否則無法畢業

▲一名網紅醫師透露自己女兒在學校遭霸凌，涉事家長發表聲明澄清。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導

一位網紅醫師日前在臉書痛心揭露女兒在學校遭受不當傷害，住院後已報警處理，並透過聲明稿證實此事進入司法程序。24日疑似涉事男學生家長也在Threads澄清，強調孩子只是與同學玩耍時意外造成傷害，否認霸凌指控，並批校方處理過當，暗示小孩轉學，否則就無法畢業。

網紅醫師女兒校園受傷案掀網路爭議

這位網紅醫師日前在臉書發文透露女兒在學校受傷後住院，表達自己看著孩子受苦的心痛。他強調已第一時間向警方報案，現已進入司法程序，細節暫不對外公開，希望外界給予空間。他在聲明中表示感謝大家的關心，並呼籲靜待司法調查結果。

事件發生後，疑似涉案男學生的家長於Threads發布聲明，澄清孩子並未霸凌網紅醫師的女兒，事發當時只是下課時和同學玩鬧不慎造成意外。他強調三位當事人都是未成年人，為了保護隱私和班級同學的受教權，才沒第一時間公開細節。

▲遭網紅醫師控霸凌女兒的涉事學生家長發表聲明。（圖／翻攝Threads）

家長澄清非霸凌 校方處置惹不滿

這位家長指出，網路輿論將事件定調為校園霸凌，導致學生與班級遭受巨大心理壓力，甚至有極端言論如「死刑」、「剁腳」在網路上流傳，媒體也進入校園採訪，嚴重干擾學生學習。他呼籲大家理性看待事件，不要因網路聲量而造成不必要的傷害。

面對校方處理，他批評學校將意外事件直接認定為霸凌，並以不成比例的方式處置他的兒子，包括暗示轉學，否則就無法畢業，甚至要求隔離上課。他強調會全力配合司法調查，不會逃避責任，也會引導孩子日後的行為。

家長盼公正調查 籲外界理性

就外界質疑有醫師洩漏個資，該名家長澄清並不認識外傳的醫師，也強調自己絕不護短，會協助司法及校方釐清事實，並引導孩子正確面對事件。他呼籲學校應公平客觀審查，不要受到網路風向與媒體壓力影響，避免不公正懲處。

同時，他希望網路與媒體能以客觀態度報導，不要偏激或不實指控，避免傷害未成年學生和整個班級。此事件持續引發社會關注，如何平衡校園安全、家長權益與司法公正，成為討論焦點。

