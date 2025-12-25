　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

霸凌網紅醫師女兒？涉事學生家長澄清：被暗示轉學　否則無法畢業

▲一名網紅醫師的女兒疑似在學校遭霸凌。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲一名網紅醫師透露自己女兒在學校遭霸凌，涉事家長發表聲明澄清。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導　

一位網紅醫師日前在臉書痛心揭露女兒在學校遭受不當傷害，住院後已報警處理，並透過聲明稿證實此事進入司法程序。24日疑似涉事男學生家長也在Threads澄清，強調孩子只是與同學玩耍時意外造成傷害，否認霸凌指控，並批校方處理過當，暗示小孩轉學，否則就無法畢業。

網紅醫師女兒校園受傷案掀網路爭議
這位網紅醫師日前在臉書發文透露女兒在學校受傷後住院，表達自己看著孩子受苦的心痛。他強調已第一時間向警方報案，現已進入司法程序，細節暫不對外公開，希望外界給予空間。他在聲明中表示感謝大家的關心，並呼籲靜待司法調查結果。

事件發生後，疑似涉案男學生的家長於Threads發布聲明，澄清孩子並未霸凌網紅醫師的女兒，事發當時只是下課時和同學玩鬧不慎造成意外。他強調三位當事人都是未成年人，為了保護隱私和班級同學的受教權，才沒第一時間公開細節。

▲▼遭網紅醫師控霸凌女兒的涉事學生家長發表聲明。（圖／翻攝Threads）

▲遭網紅醫師控霸凌女兒的涉事學生家長發表聲明。（圖／翻攝Threads）

家長澄清非霸凌 校方處置惹不滿
這位家長指出，網路輿論將事件定調為校園霸凌，導致學生與班級遭受巨大心理壓力，甚至有極端言論如「死刑」、「剁腳」在網路上流傳，媒體也進入校園採訪，嚴重干擾學生學習。他呼籲大家理性看待事件，不要因網路聲量而造成不必要的傷害。

面對校方處理，他批評學校將意外事件直接認定為霸凌，並以不成比例的方式處置他的兒子，包括暗示轉學，否則就無法畢業，甚至要求隔離上課。他強調會全力配合司法調查，不會逃避責任，也會引導孩子日後的行為。

家長盼公正調查 籲外界理性
就外界質疑有醫師洩漏個資，該名家長澄清並不認識外傳的醫師，也強調自己絕不護短，會協助司法及校方釐清事實，並引導孩子正確面對事件。他呼籲學校應公平客觀審查，不要受到網路風向與媒體壓力影響，避免不公正懲處。

同時，他希望網路與媒體能以客觀態度報導，不要偏激或不實指控，避免傷害未成年學生和整個班級。此事件持續引發社會關注，如何平衡校園安全、家長權益與司法公正，成為討論焦點。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。
●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲
台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘
知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職
冷氣團滑梯式降溫！3高山追雪有望　2地區探7.5度低溫
張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上班路直擊大亂鬥！台南3男開打火爆畫面曝　騎士乘客夾擊駕駛

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職

夫分居「名下多2人」　妻揪出10年婚外情傻眼

霸凌網紅醫師女兒？涉事學生家長澄清：被暗示轉學　否則無法畢業

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

上班路直擊大亂鬥！台南3男開打火爆畫面曝　騎士乘客夾擊駕駛

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職

夫分居「名下多2人」　妻揪出10年婚外情傻眼

霸凌網紅醫師女兒？涉事學生家長澄清：被暗示轉學　否則無法畢業

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

7歲女童沒穿內褲田裡玩耍　疑遭水蛭鑽入體內！私處狂流血

快訊／09:21台東規模3.7地震　最大震度4級

85度C聯名「兔子便利商店」推蛋糕　78元起享受可愛小確幸

陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

烏克蘭放棄北約再讓步！新20點計畫曝　考慮烏東設自由經濟區

上班路直擊大亂鬥！台南3男開打火爆畫面曝　騎士乘客夾擊駕駛

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

多開5分鐘車省百萬！　太平「房價凹陷區」磁吸首購族

1,230萬、台灣僅有1輛！「Range Rover SV 」55週年客製限量款開賣

丁噹公然「牽手他」甜蜜合唱！　鼓鼓、蕭秉治也來了

IU憶高雄機場接機盛況！　粉絲熱情呼喊：當下真的很感動

社會熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

北市民宅大火　身障情侶活活燒成焦屍

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

北市民宅失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文「犯罪側寫」曝光　作案前1行為顯孤狼心理

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

知情人士：張文相當捍衛自身權益

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

土耳其出現近7百個天坑！

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

金莎被小19歲男友求婚！

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面