喊話「別追殺張文父母」被嗆挺廢死！　律師傻爆眼：洗咧考

▲張文父母。（圖／記者陸運陞攝）

記者周亭瑋／綜合報導

張文隨機砍人案釀4死11傷，其父母昨（23）日在鏡頭前下跪致歉，也引發激烈論戰。「巴毛律師」陳宇安發文呼籲，外界不應將社會憤怒轉嫁於無辜家屬；怎料，此番言論竟招致酸民質疑，其立場為「挺廢死」，讓她傻眼又無奈，直呼「是要講幾次我反廢死啦！」

成年人犯罪責任自負 律師籲停止攻擊家屬

針對張文父母下跪一事，陳宇安認為，法律責任應由個人承擔，況且張文已27歲，在法律界定上屬於完全成年人，加上他長期在外生活，父母未必知情其實際生活狀況與行為。

對無辜家屬進行指責與追究，她直言，「這樣的做法，只是把情緒找一個出口，卻無助於理解問題或避免悲劇再發生。」然而，這段理性呼籲卻引來部分網友的激進言論，有酸民留言嗆聲，「這種廢片不要再拍了，免得被你這種挺廢死的拿來洗。」

▲她強調，自己的立場是反廢死。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

駁斥挺廢死！ 陳宇安：律師並非全體支持廢死

對此，陳宇安迅速做出反擊，明確表示自己反廢死立場，更不滿地說「我沒有挺廢死欸，我不支持廢死，都不知道講幾次了，隨便預設別人立場亂罵。」

諷刺教養責任論 截圖回擊酸民無禮行為

針對酸民的無理謾罵，陳宇安截圖PO網，並以對方支持的「父母應為子女負責」邏輯進行反諷，「這麼沒禮貌，你媽媽怎麼教的？爸爸媽媽要出來道歉嗎？」

最後，她也強調，「是要講幾次我反廢死啦，又不是律師都挺廢死，莫名其妙欸，你媽媽不用負責嗎？」「真的是洗咧考」。

