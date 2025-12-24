　
    • 　
>
Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」（圖／桃園市政府提供）

▲「2026桃園ON AIR跨年晚會」首度雙場地舉辦，邀請民眾與所有粉絲一起嗨。（圖／桃園市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

還在煩惱跨年要去哪？想看大咖明星、氣氛要炸、交通又要方便？今年跨年直接鎖定桃園就對了！「2026桃園ON AIR跨年晚會」不只卡司陣容超豪華，邀來韓國重量級人氣女團Apink壓軸獻唱，還有金曲唱將大集合，從徐若瑄到宇宙人，一次滿足你的歌曲心願清單；首度推出雙場地同步狂歡，不論你是音樂迷、追星族，還是只想體驗大家一起倒數迎新年的氛圍，都能在桃園找到最對味的跨年節奏。

迎接2026年倒數時刻，桃園跨年晚會於12月31日（三）晚間7點，在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IoT戶外廣場（鄰近中壢區領航北路一段100號）」雙場地同步登場。韓國超人氣女團「Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）」空降桃園登場，在倒數前魅力全開，帶來熱力四射的演出；倒數過後，則由金曲樂團「宇宙人」接力開唱，用最澎湃的樂團能量，陪大家迎接2026第一刻。

2026桃園ON AIR跨年晚會（圖／桃園市政府提供）

▲韓國超人氣女團「Apink」現身桃園跨年晚會壓軸演出，帶來魅力四射的演出。

整晚演出陣容同樣星光爆棚，橫跨流行、金曲、創作與新生代團體，包括全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」等，共11組演唱藝人輪番上陣，帶來多首膾炙人口的暢銷金曲，從抒情、舞曲到搖滾，高CP值舞台毫無冷場時段。

主持陣容同樣有看頭！由金鐘得主「國師」唐綺陽攜手KID林柏昇、Dora謝雨芝同台主持，帶來機智又有笑點的互動，保證話題滿滿；樂天桃猿棒球隊長林立、副隊長梁家榮與樂天女孩也將現身跨年現場，與民眾倒數迎新年，再次一同回味樂天於中職36年突破逆境奪冠的榮耀時刻，為2025年留下最熱血的回憶。

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」（圖／桃園市政府提供）

▲「2026桃園ON AIR跨年晚會」有金鐘主持、獨家卡司、實力唱將及新生代藝人團體。

今年桃園跨年舞台首度移師樂天桃園棒球場，以球場級的壯闊音場與視野打造，舞台規模、燈光配置更具震撼效果。12月31日當天，球場將依現場人流狀況分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪（站位）及座位兩大區域，同時實施分區人潮總量管制，各區上限為1萬人，兩區合計最多2萬人，並視場內人潮變動情形，於人流減少後再適時開放入場。想站在球場中央迎接新年、感受最炸氛圍、近距離看煙火的話，記得提早卡位！

如果不想到球場人擠人，也能選擇鄰近的「亞洲矽谷IoT戶外廣場」跨年，現場設有戶外Live觀賞區，大螢幕同步轉播棒球場的主舞台演出，還有超過50攤「星光美食市集」，讓你邊吃邊看、一路嗨。雙場地同步打造主題入口意象，讓民眾盡情拍照打卡，更重要的是，兩個場地都能一起倒數、一起看煙火，現場也準備限量跨年專屬星星發光手環免費發送，拍照、吃美食、拿好康，跨年儀式感一次到位。

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」（圖／桃園市政府提供）

▲歡迎民眾多多利用大眾運輸前往跨年晚會活動會場。

今年跨年落在平常上班、上課日，會場周邊多為通勤主幹道，為維持交通順暢、分散疏運人流，桃市府建議民眾多加利用大眾交通工具前往，更能輕鬆盡興跨年。像是跨年免費接駁車，有桃園、中壢直達路線，大溪、龍潭還有深夜加班車，機場捷運更是41小時不收班，不想卡在車陣裡、跨完年想從容散場，出發前務必先至「2026桃園ON AIR跨年晚會」活動官網及「樂遊桃園FB」查詢跨年晚會相關交通訊息。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」全程將由TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、MOD公共電視台(CH13)、TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、OTT平台(四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv)、亞洲電台、飛揚電台及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園Facebook」進行直播，無法到場的民眾也能一起線上倒數。
今年跨年，把時間留給桃園，一起倒數、吶喊、迎接 2026 的第一秒。豪華卡司、勁爆舞台都準爆好了，就等你來樂天桃園棒球場參加！

更多跨年晚會活動資訊
◎「2026桃園 ON AIR跨年晚會」官網 | https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/
◎樂遊桃園Facebook | https://reurl.cc/gnnGKX
【桃園市政府廣告】

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Apink領軍、球場級跨年體驗　2026最強跨年夜就在「桃園ON AIR」

