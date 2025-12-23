快訊／網嗆「跨年隨機殺人」　富二代宅男提倡殺人正義遭聲押

記者黃宥寧／台北報導

家住北市士林的林姓男子，近日在網路平台發文提及「張文為什麼不等跨年開車撞人」等涉及隨機殺人、提倡暴力與恐嚇公眾言論，引發社會不安。檢警溯源查獲林男到案，檢察官複訊後，認定其涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌重大，且有反覆實行犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

1219事件發生後，法務部調查局啟動『1219反恐專案』清查相關訊息。調查處指出，昨（22）日凌晨清查網路言論時發現，有人於網路平台張貼多則涉及隨機殺人及恐嚇公眾內容，包括「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」，以及疑似「隨機殺人預告」等言論。

相關內容被認定涉及淡化、合理化暴力行為，足以引發公眾恐懼，已涉嫌觸犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪。經檢警調溯源追查後，確認發文者即為林姓男子，隨即報請士林地檢署指揮偵辦，並會同士林分局執行搜索及拘提行動，將林男帶回偵訊。

▲林男在網路上發布恐嚇言論，遭逮捕並移送士林地檢署偵辦。（圖／調查局提供）



薛人允檢察官複訊後，經綜合扣案手機、網路發文內容及相關事證，認林男發文內容涉及張文無差別攻擊事件，並帶有提倡暴力及預告性質，足以引發公眾恐懼，對社會秩序與公共安全造成實質威脅，涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大遂向法院聲請羈押。

▼林姓男子網路嗆隨機殺人慘遭聲押。（AI生成示意圖／黃宥寧製，經編輯審核）

據了解，林男家境優渥，平時在家工作，生活型態偏向宅居，並無明顯經濟壓力，其後卻於網路平台發表涉及隨機殺人及恐嚇公眾之言論，遭檢警依法查辦。

士林地檢署也強調，對於任何散布恐嚇、暴力或危安言論、企圖擾亂社會秩序之行為，將依法嚴查速辦、絕不寬貸，並呼籲民眾切勿轉傳相關訊息，共同維護社會安全與公共秩序。