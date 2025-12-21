警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

記者張君豪、劉人豪／台北報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。有民眾質疑為什麼警察都已經追到頂樓了，卻沒有用配槍。對此，中山一派出所所長李欣鴻今（21）日指出，因為其中有同仁已經下班了，接到通報第一時間來不及領裝就到現場。

▲中山一派出所所長李欣鴻說明當時狀況。（圖／記者張君豪翻攝）

李欣鴻今日指出，「這幾天同仁的情緒都比較低落，因為已經盡力了，但沒有辦法阻止更多的傷亡，不像網路上很多鍵盤高手，我們只是一個天天要衝到現場，處理每一個下一秒不知道會發生什麼狀況的警察，身為警察，如果民眾的生命，跟我們警察自己本身的生命只能選擇一樣，我相信每一位警察同仁，都會毫不猶豫優先選擇保護民眾。」

李欣鴻表示，針對有民眾質疑為什麼警方在頂樓，時間長達40秒，並沒有立刻進入，還有針對裝備的問題有疑問，其實答案很簡單，因為其中有同仁已經下班了，接到通報第一時間來不及領裝就到現場，有些同仁接到通報當下依規定不用領槍，也不用領防彈背心，直接徒步到現場保護民眾。

李欣鴻說明，「事後看犯嫌到頂樓後墜樓身亡，但當下一片混亂，沒有人知道犯嫌在哪個樓層，如果犯嫌沒有墜樓而是躲在天台埋伏攻擊警方，是不是又會有人質疑警方為什麼不等支援警力到達現場。這不是警察第一次面對這樣的持刀事件，但是每一次都是用一樣的勇氣跟信念去處理，所以懇請民眾，多給警方一點鼓勵跟支持，就算只是一句話，對我們都是很大的鼓勵。」