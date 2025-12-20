快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

記者許宥孺／高雄報導

台北捷運昨（19日）傍晚發生恐怖攻擊，隨後網路出現匿名貼文，點名高雄車站將是下一個目標。高雄市長陳其邁今（20）日視察高雄車站警備狀況，透露已掌握發文者的IP，並掌握5個帳號涉及發布類似恐嚇危害公眾的言論，其中部分是境外IP，正全力追查中。

▲▼高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲網友恐嚇發文。（圖／翻攝自Threads）



昨晚threads上出現一篇貼文，網友自稱與北捷事件張文熟識，與張文是一個組織，網友表示將「接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。該篇貼文被網友截圖轉傳，隨後隨即遭刪除。

高雄警方、鐵路警察局高雄分局、市刑大科偵人員正對此案進行調查，同時鐵路警察局、高雄捷運警察隊、高雄航警局都針對各台鐵、高鐵、捷運、機場等站體加強警力巡邏。

▲▼高雄車站今日出現員警執長槍巡邏。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁今日上午視察高雄車站警備狀況，他表示，針對北捷恐攻事件後，高雄市警察局在第一時間全面提升維安勤務，包括提升見警率，尤其在重要場站、人潮擁擠的地方，動員234位警力；在高雄車站方面也增加派遣34位優勢警力，全面提升戒備。

陳其邁表示，台北車站捷運無差別攻擊事件，如何確保公共安全，讓民眾安心，這個是我們最重要的責任，市府也針對可能風險因素逐一排除，也請捷運公司、台鐵、高鐵，就場站相關監視器以及監管密度同步加強，務必確保市民安全。

至於網路恐嚇貼文，陳其邁表示，已經掌握他的IP，也跟警政署跟相關的國安單位密集的聯繫，全力的追查。目前掌握可能有6個帳號，其中1個排除，目前有5個帳號涉及發布類似恐嚇危害公眾的言論正在全力追查，有一些是境外帳戶也都有掌握，務必要把相關、可能危害治安的份子強力的追查，務必逮捕到案。