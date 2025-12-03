　
社會 社會焦點 保障人權

直擊士檢偵查庭！日本律師團驚呼：台灣程序正義細到看得出來

▲▼ 本署張云綺檢察長(右)代表致贈參訪團前田裕司團長(左)紀念品 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲日本律師團走進士林地檢署，直擊我國羈押與偵訊制度。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

日本辯護士（律師）聯合會參訪團於本月2日走進士林檢察署，展開一場跨國司法深度交流。此次由團長前田裕司率領 12名日本律師，在台灣日本刑事法研究學會理事長林裕順教授、司法院調辦事呂煜仁法官及台灣高等法院法官陳思帆等人陪同到訪；台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達也特地出席與談，陣容盛大。

張云綺檢察長代表士檢團隊迎接來賓，一行人首先參觀「為民服務中心」，了解士檢近年致力推動公開透明、友善司法的理念。接著進入偵查庭與「溫馨談話室」，由檢察官與書記官逐一解說偵訊流程、錄音錄影規範、被害人保護機制等實務運作，讓日本訪團直接觀察台灣如何在犯罪偵查與程序正義間取得平衡。

值得一提的是，此行也讓日本律師對台灣偵查制度的「透明化程度」感到意外。日本現行的「取調可視化」多侷限於重大案件，一般案件並未全面錄音錄影，加上律師在場權、羈押審查方式與台灣不同，因此親眼看到士檢完整的錄音錄影設備、孩童與被害人使用的友善談話室、日本團員直呼「與原本想像不太一樣」，對台灣在人權保障上的進展留下深刻印象。

完成現場參訪後，雙方隨即展開主題座談，以「犯罪嫌疑人之人身拘束、偵訊程序及辯護權」為核心，由張云綺檢察長主持，襄閱主任檢察官、主任檢察官及多名檢察官共同參與。士檢團隊從羈押、延押、停押，到緘默權保障、律師參與偵訊等面向介紹我國現行制度，同時分享執行層面常見的實務困難與應對方式。

▲▼ 本署張云綺檢察長(右)代表致贈參訪團前田裕司團長(左)紀念品 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士檢張云綺檢察長(右)代表致贈參訪團前田裕司團長(左)紀念品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

日本辯護士聯合會成員則回應分享日本制度運作與改革趨勢，包括羈押程序的審查方式、偵訊時長與頻率的調整、律師在偵訊中能參與的範圍等，並提出雙方皆關注的議題，現場討論熱絡。

座談最後，雙方共同就提升犯罪嫌疑人權利保障、強化偵查透明度與跨國司法合作進行意見交流。日本來賓表示，此次參訪讓他們更完整理解台灣刑事司法制度的脈絡，尤其對台灣在人權友善措施、偵訊透明化與制度化程度留下深刻印象，認為收穫豐富，期待未來持續擴大交流。

士林地檢署表示，台日司法制度雖不盡相同，但雙方皆重視程序正義與人權保障，相信此次交流能深化專業對話，也為未來跨國合作創造更多可能。

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

