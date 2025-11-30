3寶媽太敢玩！吃先生的麻吉還和小王傳情話　綠帽夫崩潰求償

▲人妻偷吃「老公好友＋暖男小王」互傳色訊。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名人夫指控妻子不僅與他多年好友發生性行為，還同時與另名賴姓男子保持曖昧互動，雙軌外遇長達數月。2名男子皆明知她已婚、育有3名子女，仍持續以「想妳」、「愛妳」、「寶貝」等語交流，甚至多次相約外出。士林地院審理後認為2男介入婚姻事證明確，嚴重侵害配偶權，合計判賠45萬元。

判決指出，阿成（化名）與妻子結婚10餘年並育有3名子女，本以為家庭生活穩定，未料2024年卻陸續發現妻子行為怪異。某日阿成查看手機，第一時間看到的竟是熟悉的名字，多年麻吉阿輝（化名）。阿輝不但清楚知道妻子已婚，2人還互傳帶有性暗示的訊息，甚至實際發生性行為。整段外遇關係赤裸裸地呈現在通訊紀錄中，內容在審理時更未遭阿輝否認，背叛感直逼阿成喉頭。

然而，更令阿成難以接受的是，妻子不只與好友往來親密，還同時與賴姓男子保持高度頻繁的甜蜜互動。法官勘驗手機發現，2人從2024年6月起幾乎天天用「情侶語氣」聊天，訊息中反覆出現「寶貝」、「想妳」、「愛妳」、「我好想見妳」等字眼，濃度高到明顯超越朋友界線。2人也多次相約見面，互動模式完全是熱戀中才會出現的節奏。賴男在接到法院通知後一路未出庭，也未提出任何書面意見，依法視為自認。

法官審閱通訊截圖、翻拍照片、阿成妻子的悔過書及相關資料後，認為事證明確。2名男子皆在「明知對方已婚」的情況下仍與人妻展開親密行為，不管是實際性行為，還是大量密集的甜言蜜語與約會，都已足以動搖婚姻的圓滿與安全，侵害阿成作為配偶的身分法益。阿成因此承受的精神痛苦，自屬可受法律保護。

法院依加害程度、雙方身分及行為影響程度，認定好友阿輝行為較為重大，須賠償30萬元；賴男則因長期以戀愛式訊息往來、相約出門等行為，須賠償15萬元。2人合計賠償45萬元並附帶利息。法院同時准許勝訴部分假執行，但被告若提供相當金額擔保，可免強制執行。全案仍可上訴。