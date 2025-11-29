　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「極端氣候下 跨域整備與韌性強化」系列論壇。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌出席「極端氣候下 跨域整備與韌性強化」系列論壇。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前拋出1.25兆軍購特別預算，藍白在野黨委員表示要針對軍購特別預算邀賴清德到國會國情報告。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）說，如果賴清德來國會只是片面的在進行政治宣傳，不肯面對國會議員相關問題的回答，「這樣的宣傳到底有什麼意義？自己留在總統府裡面開記者會就好」。

黃國昌直言，其實對這件事情，他的態度沒有改變，「就是毫無期待」。為什麼？如果賴清德來國會只是片面的在進行他要講的政治宣傳，不肯面對國會議員相關問題的回答，這樣的宣傳到底有什麼意義？自己留在總統府裡面開記者會就好。

黃國昌提醒大家，2024總統大選時候，賴清德是怎麼說的？我願意到國會進行國情報告，而且接受立法委員的諮詢。他們後來強調，是「諮詢」不是「質詢」，不管是諮詢還是質詢，賴清德只要回答一個問題就好，2024年做的承諾為什麼跳票？可以這樣騙票？等到選上總統後，只願意到立法院做宣講，不願意面對問題。

「我比較率直的說，如果只是這樣的話，就留在總統府自己開記者會就可以。」黃國昌指出，雖然林沛祥委員等人有提出這樣的思考，但站在民眾黨的立場，從來沒有改變過，「要來立法院可以，請賴清德履行承諾，要不然請賴清德公開跟2300萬人民道歉，說2024總統大選說了謊話」。
 

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嗆大谷嗆到翻車！　名嘴遭狠電「當場閉嘴」
大馬「地下多P基地」遭破！　滿地套套一片肉色畫面曝
20歲志航基地士官休假返家　車禍傷重不治
幕後／台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末還原　外交人員中暗箭
「雄女改造壞女孩」26歲網紅勞斯萊斯被查扣！　真實身分曝

