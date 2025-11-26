　
社會 社會焦點 保障人權

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區今（26）日傍晚發生一起死亡車禍，55歲陳姓男子駕駛的一營大客車，自中正路西往東行駛，準備右轉延平北路6段時，與正走在北側行人穿越道的87歲楊姓老翁發生碰撞，楊翁被捲入車側倒地失去意識，送往新光醫院後仍不治，全案將依《刑法》第276條過失致死罪將陳姓司機移送士林地檢署。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區公車右轉「吞沒」87歲翁，司機稱已查看無人仍發生憾事。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據路口監視器畫面顯示，事發時楊翁緩步走在斑馬線，公車右轉角度大，車頭切進路口時，老翁身影在畫面中一秒內被車體完全遮蔽，疑落入大型車右側、前側死角；隨後公車輕微晃動，周邊行人驚叫示警，司機才緊急煞車。

55歲陳姓司機向警方稱，事故發生前他已查看前方及鏡面路況，確認「無人、無來車」後才啟動右轉動作，並強調當下真的沒有看到老翁身影。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲公車右轉發生死亡事故，55歲司機向警方供稱有查看路況但未見行人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方初步調查指出，事故發生時路口號誌顯示雙方均為綠燈，公車與行人皆有通行權，陳男酒測值為0，現階段並無立即發現任何違規情形；事故可能與轉彎視線遮蔽、大型車死角等因素有關，實際肇因仍待進一步鑑識與測繪分析。警方完成採證後，後續將依《刑法》過失致死罪將陳姓司機移送士林地檢署偵辦。

對此，士林分局也再次提醒，大型車轉彎時視線死角多，即使號誌為綠燈，仍應於行穿線前減速並確實確認行人動態，確保行人優先，以避免憾事重演。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩
奪命畫面曝！老翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車
買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償
快訊／北市公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡
義國18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰
日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

