快訊／士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導
台北市士林區中正路26日下午發生一起嚴重車禍！一輛紅15R公車從中正路要右轉延平北路時，因不明原因與一名老翁發生碰撞，老翁當場被捲進車底，民眾目擊趕緊報警處理。警消獲報到場，利用破壞器材將受困車底老翁救出，但傷者已失去生命跡象，目前送醫搶救中。至於車禍詳細發生原因、經過，仍有待進一步調查釐清。
▲台北市士林區中正路紅15R公車右轉時不慎，老翁當場遭撞並捲入車底。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
▲肇事司機雙手叉腰站路邊。（圖／記者黃彥傑攝）
