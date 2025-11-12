騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌日前參加「北高360」活動，挑戰從八里騎到左營、全長360公里，但引來網紅四叉貓質疑沒繳報名費等。對此，黃國昌今（12日）回應，自己進行自主練習，從八里騎車到在高雄的旅館，有什麼問題嗎？自己騎在公共道路上，沒進協會的休息站、終點等，這樣綠營側翼也要黑，太離譜了吧？

黃國昌說，他自己進行自主練習，從八里騎車到在高雄的旅館，請問有什麼問題嗎？他完全不懂，如果民進黨的網軍側翼連騎自行車這種事情都要拿來做政治攻擊跟抹黑的話，那真的只是顯露出自己的無知跟水準低落。

至於外界質疑騎自行車有用官方物資？黃國昌說，「完全沒有」，這道路是公開的，他那天到了之後才知道有辦活動，協會的人早就出發光了，「他們11點人就走光了，我12點才開始騎，我騎的時候人早就走了」。

黃國昌說，自己騎在公共道路上，也沒進協會方的檢入點、沒有進他們休息站，甚至連協會的終點也沒去，終點是騎到自己在左營的旅館，「然後這樣子民進黨、綠營側翼還要拿出來黑？這真的太離譜了吧？怎麼會講出這種...，我真的不曉得該怎麼形容的話，然後又沒有什麼人要對這種又可笑、又荒謬的指控來負責任」。