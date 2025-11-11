只穿內褲衝出求救！13歲少女遭男網友性侵　母姊目擊嚇壞

▲北部1名國中少女誤信網戀慘遭多次性侵。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

趙姓男子透過交友軟體結識13歲少女，明知對方未滿14歲，仍以「交往」為名多次性侵，還帶少女出入摩鐵、南部老家與新竹溫泉會館「開房」。某次少女趁機驚慌逃出求救，才讓惡行曝光。趙男起初矢口否認，但母親、姊姊出庭作證後真相大白，士林地檢署依妨害性自主等罪將他起訴。

趙男於2023年7月透過交友軟體結識少女小玉（化名），明知對方未滿14歲、性判斷力尚未成熟，仍主動保持聯絡並發展「交往關係」。同年10月10日，他趁外出時在新北某汽車旅館與小玉發生性行為；10月22日再趁小玉回老家時發生關係；隔年2月4日，2人又前往新竹某溫泉會館住宿，期間再次發生性行為。

2024年5月某日，2人在趙男住處爆發爭執。當時小玉更衣準備離開，趙男情緒失控，以身形優勢拉扯她並阻止離開，還伸手觸摸她下體。小玉驚恐之下僅穿內褲衝出房門求救，並用手機報案。趙男見狀追出，竟怒摔她的手機，所幸母親與姊姊即時出面制止，少女得以逃脫並報警揭發全案。

檢警調查時，趙男坦承透過交友軟體認識小玉、雙方交往，也承認摔壞手機，但否認有強制猥褻行為。然而，趙男的母親與姊姊均證稱，案發當天確實聽見房內爭吵聲，並目擊小玉驚慌衝出房間、趙男隨後追出摔手機。2人當場勸阻：「人家是女生，不要動手動腳。」警方也查出小玉手機主機板破裂，佐證遭摔損毀事實。

此外，趙男姊姊還指出，她曾在家族LINE群組中看到小玉參與外公外婆過年的照片，可見2人長期親密往來。

士林地檢署綜合少女供述、證人證詞、警方筆錄及通訊紀錄後，認定趙男涉案明確，依《刑法》第227條第1項「與未滿14歲女子為性交罪」3罪及第224條「強制猥褻罪」提起公訴。

