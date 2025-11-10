華信、立榮明起每日保留36個機位　供澎湖居民緊急需求

▲華信航空、立榮航空每日為設籍澎湖的居民保留返台就醫及緊急往返機位。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

隨著澎湖航線搭機需求持續攀升，華信航空、立榮航空明天起，將每日分別為設籍澎湖的居民保留20個及16個返台就醫及緊急往返機位，有需求的居民可於24小時前透過澎湖縣政府訂位。

民航局表示，澎湖縣政府與當地立委近期反映澎湖航線淡季期間，民眾遇到緊急需求，卻苦無機位情況，經與2家業者協商後，將配合自明天起至明年1月31日止，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉親緊急往返搭機需求。

交通部長陳世凱今前往松山機場視察整備情形表示，過去不少澎湖居民反映訂票不容易，經過交通部、澎湖縣政府及航空公司協調，華信及立榮航空明天起為澎湖居民每日保留20個及16個機位，居民若有就醫及奔喪緊急需求，可透過縣府聯繫，考量冬季需求較少，方案暫定持續到明年1月，後續再視需求調整，金門、馬祖等離島有需求也可提出討論。

陳世凱表示，往年10月澎湖觀光需求就會明顯下降，但今年10月受惠連假增加，觀光旅客量創下紀錄，直到11月還是有不少旅客，使航空運量相當高。

他指出，今年國內觀光不錯、澎湖淡季不淡，11月觀光客還是很多，航空公司10月已透過加班機、放大機型增加4700個機位，11月也增加7600個機位，未來由民航局、澎湖縣府及航空公司組成溝通平台，若縣府要舉辦大型活動，會提前與航空公司協調班機及機位。

▲交通部長陳世凱今前往松山機場視察。（圖／記者周湘芸攝）

民航局也說，航空公司發現，旅客訂位後未搭乘比例約6至10%，且有重複訂位情形，已請離島縣政府向居民宣導勿重複訂位，未使用機票即早退票。另請航空公司盡力備妥國內線運能，適時滾動檢討。